L'unico cinema a 3 euro in Polesine è qui

Badia Polesine (Ro) -. L'unico del Polesine, dopo che l'incendio divampato l'8 dicembre scorso ha reso inagibile, almeno per ora, il Cinergia.Il progetto "La Regione ti porta al cinema con tre euro” finanziato dalla Regione prevede la proiezione di un film, ogni martedì del mese di marzo,. Il cinema gestito di, in qualità di componente della Federazione Italiana dei Cinema d'Essai, è anche l’unico delle Provincia di Rovigo che partecipa alla bella iniziativa.Questa evidenza non è passata inosservata agli occhi dell’assessore regionale alla Culturai e a quelli della deputata e vicesindaco di Badia Antonietta Giacometti., vincitore agli ultimi Golden Globe, per poi intrattenersi per quasi un’ora in un apprezzato tour fra i proiettori analogici e digitali di Giorgio Orlandin.“Forte del grande successo riscosso negli anni precedenti - ha sottolineato Cristiano Corazzari - anche quest’anno la rassegna si propone di essere un concreto strumento per consolidare il ruolo delle sale di proiezione quali presidi culturali sul territorio veneto”.