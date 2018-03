Maxi evento con ingresso gratuito 

MOTOCROSS SULLA SABBIA Si comincia sabato 24 febbraio a Rosolina Mare (Rovigo) con i preliminari per la prima tappa

MOTORI ROVIGO Il pilota di Rivà, Michele Mancin, sempre in gara per i colori Mach 3 Sport, dopo le vittorie nel 2012 e 2013, tenterà la tripletta nel Campionato Italiano Velocità Montagna

MOTORI ADRIA (ROVIGO) Ottimo risultato per Giacomo Altoè al super trofeo Lamborghini Middle East

MOTORI ROVIGO A Dubai (Emirati Arabi) il 17enne Giacomo Altoè, dell’Adria International Raceway, è ancora in corsa per il trofeo del TCR Middle East dopo una splendida prova in gara 1