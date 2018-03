Quattro forme d'arte per vedere il futuro

Rovigo - Il Futuro è il tema scelto per il terzo concorso artistico promosso dall’che è stato presentato martedì 9 marzo alla biblioteca “Carlizzi”.Presenti alla conferenza il consiglio della Barbujani, capitanato dal presidente Paolo Bordin e dal coordinatore del Festival Biblico della sede di Rovigo Daniele Pavarin. Il concorso intende suggerire un momento di riflessione e creatività riguardo ad un concetto estremamente importante quale è"Il tema del Futuro - spiegano gli organizzatori - può essere declinato artisticamente come percorso che va oltre il concetto del futuro inteso semplicemente come il nuovo, per approdare alla consapevolezza che esso è apertura disponibile, attesa, immaginazione, cammino, ma anche lotta, visione del domani, obbiettivi e speranza, per scoprire, come affermava Simone Weil, che il futuro entra in noi molto prima che accada".Possono partecipare al concorso le persone che abbiano compiuto 16 anni alla data di pubblicazione del bando e che risiedano nel territorio veneto. I partecipanti possono concorrere presentando, nel rispetto delle scadenze e delle modalità stabilite, un elaborato per una o più delle seguenti sezioni:Le opere saranno valutate da una giuria composta da componenti qualificati, in collaborazione con l’associazione culturale Renzo Barbujani.al momento della premiazione, a sua discrezione la giuria potrà conferire anche altri premi.La premiazione si terrà nell’ambito del Festival Biblico alla presenza delle autorità