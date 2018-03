Il consiglio dei ragazzi incontra quello degli adulti 

Il consiglio comunale dei ragazzi di Ceregnano - Gavello potrà contare sull’amministrazione guidata da Diego Girotto che nella mattinata di sabato 10 marzo ha ospitato i giovani in Municipio



Gavello (Ro) - Nella mattina di sabato 10 marzo l’amministrazione comunale di Gavello guidata da Diego Girotto, con alcuni consiglieri, l’assessore Marco Merlin hanno participato alla visita nel Comune del nuovo consiglio comunale dei ragazzi di Ceregnano - Gavello recentemente insediatosi dopo le elezioni del dicembre scorso (LEGGI ARTICOLO).

A fare gli onori di casa il sindaco che ha sottolineato l'importanza del loro impegno in questa iniziativa focalizzando l'attenzione sul lavoro di squadra, sull'unione nel perseguire i loro risultati. Ha poi consegnato al sindaco dei ragazzi un gagliardetto con lo stemma del Comune di Gavello lasciando loro la promessa che, per qualsiasi loro bisogno o necessità, per quanto possibile, possano contare sul Comune.

Merlin invece ha sottolineato come il Ccr sia “un’importante realtà di rappresentanza studentesca in seno alla scuola e alla società civile” che permette a questi ragazzi due cose: in primo luogo far conoscere al mondo dei più grandi le esigenze dei ragazzi, sia connesse alla scuola sia con riferimento alla ricerca di nuove opportunità di gioco, sport e ritrovo fuori dalla scuola apportando così nuove idee e nuovi suggerimenti.

In secondo luogo la partecipazione alle dinamiche del Ccr “consente a questi ragazzi di diventare cittadini consapevoli maturando il senso di appartenenza alla comunità civile, in una logica di crescita socio-culturale della persona”.

I complimenti poi dal sindaco a Francesca Bergamin, nuovo sindaco dei ragazzi, ed a tutta la sua squadra che si è impegnata nelle iniziative e l'augurio da parte dell’amministrazione di Gavello affinchè possano realizzarle.