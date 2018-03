“Basta filosofi, servono carpentieri, saldatori e fabbri”

Valutare quanto fatto, raccogliere idee, suggerimenti, critiche per dare un contributo a rafforzare il futuro di Uilm e Uil. È l'obiettivo del XVI congresso provinciale della Uilm sigla sindacale che si occupa del settore metalmeccanico. Tanti gli ospiti invitati, rappresentanti delle istituzioni ma anche collegi di altri sindacati. Corposa la relazione del segretario generale Mirco Bolognesi che tratta i temi di attualità e lancia un appello alla politica e alle istituzioni tutte: “La crisi in Polesine non è acqua passata, insieme dobbiamo preservare il nostro territorio”



Rovigo – La lenta ripresa dell’economia, la lenta ripresa dell’occupazione, le politiche contrattuali, un fisco più giusto, il sistema pensionistico, il mercato del lavoro, gli ammortizzatori sociali, sono solo alcune delle tematiche sollevate e discusse durante il 16° congresso provinciale della Uilm, sindacato dei lavoratori metalmeccanici. Carica di contenuti la relazione del segretario provinciale della categoria Mirco Bolognesi che fa un dipinto preciso e preoccupante del lavoro nel nostro Polesine.



“Il nostro territorio non dà certo l’impressione di essere nel Veneto, la nostra economia si può meglio confrontare con territori del Sud Italia – spiega Bolognesi – Qualcuno dice che la crisi è passata, forse da altre parti, non in Polesine. Abbiamo una pesante crisi sociale e siamo in una zona che da sempre non offre alternative occupazionali. Non è facile individuare ricette per rilanciare il territorio, diventa ancora più difficile farlo se si evidenzia una crisi anche istituzionale”.



“Crediamo che da parte di tutti serva la volontà di preservare quello che è il nostro Polesine, non vogliamo che la prospettiva sia quella di tornare ad essere una provincia solo agricola. Vanno unite le forze, rispettate certamente le normative europee, ma mantenute qui le aziende, e create le condizioni per portarne altre. Abbiamo bisogno di attenzione anche suiservizi alle famiglie. In Polesine rimane difficile, trovare lavoro, soprattutto se parliamo al femminile. Per le donne le difficoltà iniziano con la ricerca del lavoro e una volta trovato queste proseguono. Orari di lavoro, mancanza di strutture per i figli o mancanza di flessibilità d’orario nelle strutture, le pongono sempre in uno stato di ansia o di preoccupazione. Serve una politica che pensi ad agevolare il lavoro delle donne e di quanti si trovino in condizioni particolari”.



“Per quanto riguarda il settore metalmeccanico sarebbe facile limitarsi a fare l’elenco delle aziende 'morte' nel nostro territorio, un dato che è stato consuntivato nella sede della Provincia parla di una diminuzione di addetti pari al 30%. Le aziende chiuse, fallite, non tornano più, chi ha chiuso non riapre, anche di fronte ad un segnale di ripresa dei mercati. Il problema del nostro settore è evidente, il futuro, le prospettive, sono legate a fabbriche che sviluppano tecnologia, meccanica di precisione, ma da questo lato non siamo certo all’avanguardia. In Polesine, tranne qualche raro caso, operano aziende a basso valore aggiunto, dove la competizione è solo sulla velocità di esecuzione e il basso costo della manodopera, ed è difficile pensare ad una tenuta complessiva nel tempo”.



“Un altro problema evidente riguarda l’artigianato, i mestieri del fare, del creare, li stiamo perdendo.Meccanici, carrozzieri, fabbri, carpentieri, saldatori, mancano e non li stiamo creando. Dovremmo chiedere alla politica un confronto per ripensare la scuola. Di ragionieri, geometri, maestri, filosofi, siamo pieni, sono professioni che non creano più sbocchi, vanno potenziate le scuole professionali, quelle che fanno muovere anche le braccia, non solo il cervello.Stiamo lasciando certe professioni in mani straniere, i nostri ragazzi li abbiamo nobilitati, ma senza prospettive”.



“Sono convinto, osservando i cambiamenti che sono in atto, che la crisi economica vissuta in questi ultimi 10 anni condizionerà ulteriormente il futuro. Avremo probabilmente problematiche diverse dal passato, le prospettive per i prossimi 4 anni sono troppo incerte. Il calo degli addetti nelle nostre industrie, il lavoro che cresce è solo precario, il tutto crea mancanza di prospettiva nei lavoratori. La lunga crisi lascerà il segno per diversi anni ancora, mentre i lavoratori avrebbero bisogno da subito di sicurezze e prospettive. Da qui la necessità dei lavoratori di avere al fianco un sindacato che deve essere prima di tutto affidabile, capace, che non tradisca le aspettative, che porti avanti con serietà e coerenza tutte le azioni necessarie per ottenere la massima tutela”.