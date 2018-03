Colpaccio dei blueroyal

La compagine gialloblu grazie a questa vittoria sale in classifica a quota 25, intravedendo la salvezza senza passare dai playout.

leggi l'articolo su Delta Porto Tolle - Arzignano

leggi l'articolo sul Porto Viro

leggi l'articolo sulla Promozione

Vittorio Veneto (Tv) - Successo importante per la formazione di Pino Augusti che batte fuori dalle mura amiche dello stadio Comunale 1-0 il Vittorio Falmec. I blueroyal sbloccano il match dopo la mezzora grazie alla rete di Zanellato che trafigge il portiere della formazione trevigiana. Nella ripresa i bassopolesani mantengono il vantaggio e ottiene l’intero bottino in trasferta contro un avversario molto insidioso. Il Porto Viro grazie a questa vittoria sale in classifica a quota 25, e rimane staccata 3 lunghezze dal Nervesa, e a pochi punti dalle restanti rivali Borgoricco e Giorgione, intravedendo la salvezza senza passare dai playout.

“Questa vittoria ci serviva - commenta il direttore sportivo Luciano Vianello - ed è stata più che meritata perché abbiamo avuto parecchie occasioni e sfiorato il raddoppio. Abbiamo giocato su un campo pesante, ma la squadra è stata determinata fino all’ultimo minuto comportandosi bene e facendo una bella prestazione. Sono tre importanti per il nostro obiettivo, e siamo poco distanti dal Nervesa.”

Andrea Rizzatello

VITTORIO FALMEC - PORTO VIRO 0-1

Reti: 32' Zanellato (P)



Vittorio Falmec: Fovero, Mazzon, Galeja, Scarabel, Serafin, Grillo, Casagrande, concas, Bez, Spader, Craviari. A disposizione: Sarajlic, Piccoli, Bottecchia, Del grosso, Brait, Toffoli, Paset. Allenatore: Zoppas



Porto Viro: Boscolo, Perini, Cinti, Tiozzo, Ballarin, Dall'Ara, Zanellato, Vianello, Greggio, Garbin, Poncina. A disposizione: Cappellozza, Rossetti, Berti, Zecchinato, Zainaghi, garbin, Andreello

Allenatore: Augusti

Risultati 24 Giornata

Campionato Eccellenza girone B

Domenica 11 marzo 2018 ore 14.30

Eclissi Careni Pievigina - Saonara Villatora 4-2

Giorgione - Real Martellago 1-4

Istrana 1964 - Cornuda Crocetta 2-1

Nervesa - Liapiave 2-2

San Dona' 1922 - Borgoricco 0-2

Union Pro - Piovese 2-0

Union QDP - Union San Giorgio Sedico 1-1

Vittorio Falmec - Porto Viro 0-1

Classifica: San Dona' 42, Eclissi Careni Pievigina 41, Piovese 39, Istrana 38, Vittorio Falmec 35, Liapiave 34, Union San Giorgio Sedico 35, Union Pro 35, Union Qdp 31, Real Martellago 31, Borgoricco 30, Giorgione 29, Nervesa 28, Porto Viro 25, Saonara Villatora 16, Cornuda Crocetta 9.

Prossimo Incontro 25 Giornata

Campionato eccellenza Girone B

Domenica 18 marzo 2018 ore 14.30

Borgoricco - Giorgione

Cornuda Crocetta - San Dona' 1922

Liapiave - Careni Pievigina

Piovese - Union QDP

Porto Viro - Union Pro

Real Martellago - Vittorio Falmec

Union San Giorgio Sedico - Nervesa

Saonara Villatora - Istrana 1964