La sfida dei giovanissimi talenti tocca i 330 partecipanti

Occhiobello (Ro) - Torna per la 18esima edizione illa rassegna organizzata dal Cvem, Centro veneto esperienze musicali di Rovigo, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’istituto comprensivo di Occhiobello, e il patrocinio della Provincia di Rovigo sotto la direzione artistica è di Valeria Astolfi.Partecipano alla rassegna talenti dai 6 ai 23 anni, provenienti da tutta Italia: Montebelluna, Verona, Ferrara, Brescia, Bologna, Modena, Treviso.all’auditorium della scuola secondaria di primo grado di via Amendola a Santa Maria Maddalena, dalle 9.30 alle 20, si esibiranno i musicisti, divisi per categoria e strumenti, dei Conservatori, degli Istituti musicali e dei licei musicali e della scuola secondarie di primo grado a indirizzo musicale. Contemporaneamente, alla scuola primaria King di Santa Maria Maddalena, ci saranno al mattino l’esibizione dei batteristi (dalle 9 alle 13) ed al pomeriggio i cantanti (dalle 14 alle 19).ll’auditorium di via Amendola, dalle 14.30 alle 20, si esibiranno i gruppi corali e strumentali mentre il, dalle 9 alle 20, si esibiranno i solisti amatoriali di qualsiasi strumento.Le, dalle 9 alle 20, con le esibizioni all’auditorium di via Amendola degli artisti migliori di ogni categoria. Il, poi, nell’area verde di via Buozzi, a Santa Maria Maddalena, alle 18 ci sarà un concerto dal titolo “Rassegna nuovi talenti”, con l’ulteriore esibizione dei migliori partecipanti al concorso.