Cinque autori per cinque serate speciali

Taglio di Po (Ro) -, la cui prima parte, terminata a gennaio e che aveva riscosso una buona partecipazione, anche di cittadini da fuori Comune.L’assessore Veronica Pasetto illustra il calendario degli eventi sino a maggio. Verranno trattati diversi argomenti, dalla storia al ruolo della donna, dalla legalità a tematiche sociali.nella Sala Consiliare con la presentazione del libro “Anima e Dintorni” di Roberta Sorgato, edito Mazzanti Libri, primo classificato al Premio Letterario Dispatriati per opere sulle migrazioni. Il romanzo affronta il tema dell’emigrazione ai giorni nostri, visto con gli occhi di una giovane donna alla ricerca della liberà, uguaglianza e rispetto reciproco.la presentazione del libro di Francesco Trotta “Confiscateli - Storie di Mafie e di Rinascite”, edito Falco Editore, in collaborazione con l’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti - Presidio di Rovigo, sul tema della legalità, in particolare sull’importanza dei beni confiscati alla mafia, che insistono anche nella nostra Provincia, e talvolta neppure si sa di averli.la scrittrice Nicoletta Canazza presenterà il suo romanzo “Tanto non ti amerò”, edito Edizioni Clandestine, da cui è stato tratto l’omonimo film del regista Ferdinando De Laurentis che lo ha presentato nello spazio della Regione Veneto alla 74 mostra del Festival del Cinema di Venezia, riscuotendo grande successo. Il romanzo racconta la storia di conflitti familiari e di memorie, soffermandosi sulla decadenza di una famiglia, chiedendosi se il bene della famiglia debba sempre considerarsi superiore a quello del singolo.sarà la volta di Gianluca Cappellozza con il suo libro “Sedie all’insù”, edito Augh, una raccolta di racconti ambientati nel Delta del Po, dove il fiume non è solo lo sfondo ma esso stesso personaggio centrale, il filo conduttore di tutta la narrazione.Leonardo Raito con la sua ultima opera “Paolo Spriano. Intellettuale militante”, edito Cleup, un libro che per la prima volta intende tracciare una biografia organica del grande storico del Partito comunista italiano, indiscusso protagonista della vita culturale e politica del nostro Paese dal Dopoguerra fino alla sua morte avvenuta nel 1988.– spiega l’assessore Pasetto –. Incontrare un autore, capire il “dietro le quinte” della stesura di un libro, sia esso un romanzo o un saggio, permette al lettore di assaporare ancora di più il libro che si accinge a leggere. E’ inoltre un modo per far conoscere autori locali, veneti che si sono distinti in questo ambito. Infine diventa l’occasione per trattare argomenti attuali e sociali su cui si possono aprire dibattiti e confronti tra il pubblico e l’autore. Un momento culturale importante e vivace che lascia ai partecipanti la possibilità di ampliare i propri orizzonti, pur rimanendo comodamente nel proprio territorio”.