Due podi all’open di Toscana 

Elena Roversi si è aggiudicata l’argento nella categoria cadetti, il bronzo invece è stato conquistato da Emma Orsetti negli Under 14 su un lotto di 45 concorrenti

Follonica (Grosseto) - Ottimi risultati per la società di karate Sen Shin Kai Rovigo che ancora una volta si è messa in luce in competizioni di alto livello organizzate dalla Fijlkam, unica organizzazione aderente alla WKF che parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2020, nel karate specialità kata (Forma). Nell’ultimo week end la squadra al completo ha partecipato a Follonica (Grosseto) alla 17° edizione degli open di Toscana dove erano presenti oltre mille atleti in rappresentanza di 193 società, conquistando una medaglia d’argento ed una di bronzo.

Al Palagolfo Elena Roversi si è aggiudicata l’argento nella categoria cadetti superando nel primo incontro Chiara Zani del kameJu di Brescia per 5 a 0, nel secondo la milanese Martina Cianchi del karate Ninja per 5 a 0, poi l’anconetana Sofia de Lillo per 5 a 0, nel quarto ha sconfitto per 3 a 2 la napoletana della Dimensione 3 Star Noemi Fusco mentre nella finale per l’aggiudicazione dell’oro è stata sconfitta per 3 a 2 da Matilde Galassi di Riccione salendo così sul secondo gradino del podio. Il bronzo è stato conquistato da Emma Orsetti negli Under 14 su un lotto di 45 concorrenti mentre Giada Poletto negli U14 ha conquistato la quinta piazza, Elena Stuparich nei cadetti e Maria Cappellato negli Under 14 l’undicesima posizione.