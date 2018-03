"La ripresa non c'è, il settore è da ripensare"

Un settore, l'edilizia, che è stato colpito pesantemente dalla crisi. Non ritornerà come prima, spiega Paolo Ghiotti, presidente dell'associazione di categoria dei costruttori edili, anche perché non si può certo continuare a consumare indiscriminatamente suolo. Ci dovranno quindi essere modificazioni importanti. Ecco la sua analisi



Badia Polesine (Ro) - Il portavoce del Rotary club Altopolesano Ugo Mariano Brasioli ha incontrato il socio Paolo Ghiotti, già due volte presidente del club altopolesano e oggi presidente dell’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Polesana con delega alla semplificazione.

"Paolo - spiega Brasioli - abbandonò la carriera aeronautica che lo avrebbe portato in Alitalia (conseguì comunque il brevetto di 2° livello) per aiutare il padre Benvenuto in un momento di difficoltà, contribuendo col fratello Sereno a risollevare l’azienda che ora occupa 72 persone. L’impresa, nata col nonno Luigi nel 1927 (anno della prima fatturazione), con l’inserimento di Luca, Sara e Giulia è giunta alla quarta generazione. Senza rimpianti per la rinuncia alla carriera di pilota. ma con malcelata commozione, Paolo ricorda quegli anni difficili contrassegnati da ristrettezze economiche e difficoltà superate grazie al duro lavoro e, soprattutto, all’armonia familiare".

"Anni che però lo forgiarono come uomo facendolo maturare nel solco dei valori etici ricevuti soprattutto dalla madre Stefania Vigna. Non a caso Paolo è impegnato nel sociale e da quindici anni fa il portantino per l’Unitalsi, accompagnando ed assistendo 'umilmente' a Lourdes gli ammalati; un’esperienza che lo ha aiutato a capire come il successo non sia tutto nella vita e che lo porta a dire 'Non riesco ad immaginare un bravo imprenditore che non sia un brav’uomo e non riesco a concepire che il lucro sia il fine ultimo della vita'. Oggi il rotariano Paolo Ghiotti (cofondatore del club altopolesano che ha guidato per due volte), è il presidente dell’Ance Polesana".

Fa, in particolare il punto sulla situazione nel settore edilizio e su come sia cambiato dal 2012 quando dopo la crisi si registrava la perdita del 30% dei volumi produttivi, di quasi 33mila occupati con la sparizione del 20% delle aziende anche a causa del dimezzamento degli investimenti pubblici. “Non possiamo dire che ci sia una ripresa - afferma Ghiotti - ma parlerei di un consolidamento dell’esistente. In verità, l’edilizia va ripensata perché non è possibile ipotizzare un consumo del territorio indefinito. Oggi si deve puntare alla riqualificazione ed al recupero dell’esistente, dal momento che il 40% dei fabbricati non è a norma”.

Un’edilizia quindi attenta al territorio e che punti alla qualità degli operatori ma che dovrebbe anche potersi muovere in un contesto normativo e burocratico più snello (evidente il riferimento al Codice degli appalti voluto da Cantone) ancorché trasparente. “Non è possibile - prosegue hiotti - che le liti di competenza o le logiche del ribasso d’asta a tutti costi penalizzino le imprese del territorio. Così come non è possibile progettare oggi per costruire dopo tre anni com’è successo con l’outlet di Occhiobello e non è concepibile che lo Stato sia moroso anche di alcuni anni con le imprese ponendole in seria difficoltà”.

L’inefficienza burocratica ed amministrativa secondo questa analisi incide dal 3 al 5% sui fatturati aziendali e questo è un altro problema. "Ci vorrebbero - prosegue il presidente di Ance - criteri di selezione delle imprese che, pur rispettando la legge, premiassero più oggettivamente quelle virtuose non limitandosi al solo possesso della Soa (il documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche) ma considerando, per esempio, i contenziosi ricevuti, il numero dei dipendenti occupati e, sopratutto, andando a verificare in cantiere il possesso dei requisiti dichiarati, anche a garanzia del Committente. Questo eviterebbe la formulazione di proposte economiche insostenibili".

"L’Ance si sta adoperando per modificare questo stato delle cose suggerendo l’adozione di procedure snelle e trasparenti, ma non sarà facile". Fra le criticità esaminate da Ghiotti un particolare rilievo assume la necessità dell’ aggregazione fra le imprese che favorirebbe il sostenimento dei costi e la competitività migliorando la qualità finale del prodotto. Fare rete darebbe prospettive più ampie a quelle piccole realtà (il 95% di aziende italiane hanno meno di 10 dipendenti) che sono la linfa vitale del manifatturiero.

Quanto, infine, alla discussa fusione con la Camera di commercio di Venezia, Paolo afferma che "è stata necessaria per le mutate condizioni del mercato, ma dovrebbe favorire, nel rispetto delle peculiarità polesane, la competitività offrendo opportunità di crescita e migliori servizi". Per finire, Paolo ha voluto ricordare con soddisfazione l’inedita partecipazione all’assemblea dell’Ance Rovigo, del presidente nazionale Gabriele Buia e del presidente di Ance Veneto Giovanni Salmistrari, che ha rappresentato un momento istituzionale importante per confrontarsi sui temi e le politiche di settore.