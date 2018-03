Due percorsi netti ed un problema la domenica per Laura Millimaggi in sella al suo Samuel de chalusse. L’atleta polesana allenata dall'istruttore Nicola Rango il terzo giorno ha rimediato una distorsione ad una caviglia, una buca non vista è stata fatale.

Arezzo - I tre giorni di Arezzo per la rodigina Laura Millimaggi sono andati abbastanza bene ottenendo venerdì percorso netto, sabato idem e purtroppo domenica, a causa di imperfetta stabilità sulle staffe dovute ad una distorsione della caviglia sinistra rimediata la sera del sabato. Tutta colpa di una buca del terreno non vista durante il rientro dai box dei cavalli. Alla fine di una doppia gabbia ha permesso al cavallo di essere più libero e saltando l'ostacolo ha commesso un errore uscendo dal percorso con un ottimo tempo, ma con 4 penalità.

Nel complesso una buona prestazione. Quindi vedremo Laura Millimaggi impegnata, se la caviglia si ristabilirà in tempo, sempre ad Arezzo nella prestigiosa manifestazione dei Campionati Internazionali Toscana tour 2018 dal 23 al 25 marzo prossimi.