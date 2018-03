Summit sulla legge del "Dopo di noi"

Rovigo - Misure si assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare per l’assenza dei genitori o perché i familiari non sono in grado di dare supporto.Questo il tema che sarà proposto in unai nel corso della quale i rappresentanti delle principali associazioni operanti in questo ambito si confronteranno sul tema, dopo l’intervento di, Urbano Brazzale direttore dei servizi socio-sanitari-azienda Ulss 5 Polesana, Patrizia Borile assessore ai Servizi sociali-Comune di Rovigo, Franco Bettoni presidente nazionale di Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro).Pur riconoscendo il valore sociale di una legge che favorisce l’avvio di percorsi di autonomia per le persone con disabilità e agevola la gestione dei beni di famiglia finalizzata alla loro tutela,Ma soprattutto, sono state escluse dall’ambito di applicabilità della disciplina le persone con disabilità media e lieve, quasi il 50% dei circa 4.000.000 di disabili presenti nel nostro Paese, nei confronti dei quali il problema si pone oggi in modo ancora più pressante.Per questa ragione, l’evento che è in programma presso il teatro Studio di Rovigo dedicherà ampio spazio al “dopo di noi” anche delle persone con disabilità non contemplate nella legge 112/16.in cui i genitori possono essere comproprietari di unità immobiliari o partecipare a cooperative nelle quali i figli disabili prestano la propria opera in qualità di soci o di dipendenti. Tali cooperative potrebbero operare sul mercato con il supporto di strutture precostituite, professionisti, istituzioni religiose e associazioni di volontari in un’ottica meramente mutualistica, allo scopo di garantire alle persone con fragilità un sereno proseguimento della vita anche quando venga meno l’assistenza familiare.L’obiettivo è quello di stimolare le famiglie a uscire dagli schemi dell’assistenzialismo per portarle verso un atteggiamento proattivo e di partecipazione in prima persona a promuovere attività, anche economiche, tra genitori che condividono lo stesso problema.