Già in movimento per Roma 

Rovigo -Eletta in Polesine con 66.409 voti, ovvero il 46,94%, nella giornata di domenica 4 marzo,“Già nella serata di mercoledì 14 marzo sarò a Padova per incontrare tutti gli altri parlamentari eletti della Lega in Veneto e concordare le linee di indirizzo” afferma l’onorevole.Quella di Giacometti sembra essere chiara: i suoi incontri saranno assieme a Cristiano Corazzari, assessore regionale veneto della Lega, per una maggiore collaborazione tra i Parlamento e Regione.“Ho già due incontri fissati in queste settimane - commenta Giacometti -. Il primo incontro si terrà a Bergantino il 15 marzo con l’amministrazione comunale che avrà modo di illustrarmi gli aspetti e le problematiche del territorio. Il 19 marzo invece sarò a Porto Tolle dove conoscerò le varie realtà che vi sono collocate”.Sarà infatti il settore produttivo quello in cui attualmente Giacometti si concentrerà con un occhio di riguardo all’agricoltura e l’industria “poi mi muoverò di conseguenza anche in base alle varie commissioni parlamentari”.