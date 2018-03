Autorizzazioni decadute ma l'ampliamento si può fare

Rovigo – Lo aveva già dichiarato la scorsa commissione consiliarePerché la Regione Veneto ha deciso che anche le autorizzazioni decadute potranno comunque essere riattivate. E in sintesi significa che l'ampliamento del centro commerciale La Fattoria si può fare. E molto probabilmente si farà.Sono le conclusioni di una lunga e molto tecnica commissione consiliare ad hoc sulle autorizzazioni commerciali de La Fattoria.Ma dopo un lunghissimo botta e risposta molto tecnico tra il consigliere comunale, si è arrivati al sodo della questione: l'ampliamento del centro commerciale La Fattoria si può fare.A dirlo è la Regione che con un parere inviato al Comune spiega che: “”. Dunque in altre parole le vecchie autorizzazioni sono per la Regione metri utilizzabili da chi lo richiede. All'interno del Parco Commerciale, però, non c'è solo La Fattoria, e chi può avere quindi diritto a chiedere di fare l'ampliamento? “Il primo che lo richiede”, risponde l'avvocato.I consiglieri di maggioranza presenti si scagliano contro Borella, Michele Aretusini, della Lega, e Giacomo Sguotti di Forza Italia, in particolare, accusandolo di aver preteso una commissione solo per se stesso. E Sguotti aggiunge: “La richiesta di fare una commissione d'inchiesta per la minoranza era solo un pretesto per spaccare la maggioranza e un po' ci sono riusciti tanto che Borella praticamente è passato in minoranza. Lui dice di no, ma non ha neanche votato il bilancio. Comunque nei prossimi giorni porrò all'attenzione della maggioranza la situazione del consigliere Borella, come caso politico da affrontare”.Borella si difende e, in effetti, non aveva poi tutti i torni visto che la normativa ben l'aveva interpretata. Ma“Questa commissione non è stata fatta per me ma per i cittadini - commenta Borella –.”.