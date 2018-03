I veri valori dello sport 

Sabato 17 marzo alle ore 17 presso il PalaMilani del centro deltino, il Bussana, militante in seconda divisione, ospiterà e i ragazzi di coach Ventura appartenenti al Pianeta Handicap, associazione che da diversi anni opera nel settore sportivo.

Porto Tolle (Ro) - Lodevole iniziativa del Basket Porto Tolle unitamente al gruppo del Basket Edera di Rovigo per dimostrare ancora una volta che i valori dello sport oltrepassano sempre il semplice limite del risultato agonistico per diventare sempre più aspetto sociale aggregante e di integrazione a tutti i livelli. Ecco che in questo contesto la dirigenza portotollese organizza un incontro amichevole di basket sabato 17 marzo alle ore 17 presso il PalaMilani del centro deltino, tra la propria formazione, militante in seconda divisione e i ragazzi di Ventura appartenenti al Pianeta Handicap, associazione che da diversi anni opera nel settore sportivo.

A tal proposito basti ricordare che il Team Edera si è aggiudicato le edizioni 2011-2012 e del 2012-2013 del Torneo Regionale Unificato del Veneto, questo a dimostrazione di quanta serietà e di quanto impegno vengano riposti in questo progetto. Anche a livello tecnico si è sempre operato con la massima professionalità, data la tipologia di disabilità medio-lieve dei ragazzi si è ritenuto di disporre sempre di due istruttori-allenatori, tali da qualificare l’attività stessa con conoscenze di tipo scientifico, essendo entrambi laureati a livello specialistico in scienze motorie. L’associazione onlus Pianeta Handicap è stata fondata nel giugno 1999 da un gruppo di genitori di ragazzi “speciali” per essere di aiuto e promozione alle persone con disabilità.

Anche l’Amministrazione comunale ha subito aderito alla promozione dell’iniziativa, il sindaco Claudio Bellan ha accettato di buon grado di patrocinare l’evento e l’Assessore allo sport, Vilfrido Gilberto Siviero si è detto entusiasta dell’idea e assicurato la sua presenza per un saluto istituzionale. Il presidente del Basket Porto Tolle, Filippo Ruzza, da parte sua ha mosso la società per promuovere e realizzare la partita nel miglior modo possibile e garantito dopo gli sforzi agonistici anche l’immancabile buffet finale che metterà sicuramente tutti d’accordo qualunque sia il risultato sportivo .