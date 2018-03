Nel Delta, dove osano le aquile

Rovigo - Anche quest’anno è iniziata la straordinaria avventura della migrazione, evento che porta milioni di volatili ad abbandonare i quartieri di svernamento a Sud del MediterraneoLa notizia arriva dalla associazione Acqua, natura e cultura."È un momento dell’anno - spiega la nota dell'associazione - che tutti accogliamo con curiosità e favore, anche perché di solito corrisponde alla fine dei rigori invernali, e avvistare una rondine mette sempre allegria.(Grus grus), alcune delle quali hanno deciso di riposare ed alimentarsi presso l’Oasi di Ca’ Mello, in compagnia con il raro mignattaio (Plegadis falcinellus), un ibis dalla livrea rosso scuro e verde metallico. Ma ad incuriosire i birdwatcher è"Dopo lo svernamento del rarissimo nibbio bianco (Elanus caeruleus) - prosegue la nota - in prossimità della foce del Po di Tolle, che ha deliziato decine di appassionati fotografi e birdwatcher, nei giorni scorsi spicca"Tra l’Isola della Batteria e la Busa di Tramontana, invece, è stata osservata una splendida quanto rara poiana codabianca (Buteo rufinus), di areale soprattutto asiatico e nordafricano, che durante la migrazione si può osservare occasionalmente presso il nostro territorio. Ancora presso l’Oasi di Ca’ Mello, sito di primaria importanza nel panorama del Delta, di proprietà di Veneto Agricoltura e gestito da un’Ati che comprende Aqua – natura e cultura, la cooperativa sociale Oasi e la cooperativa pescatori di Ariano Polesine,. Un individuo in fase chiara, probabilmente di passo è stato osservato proprio presso l’Oasi, scatenando le ire dei due falchi di palude (Circus aeroginosus) qui residenti e nidificanti che sono subito accorsi a esercitare la propria territorialità, mettendo in fuga il rapace"."La stagione migratoria, appena iniziata, sta quindi regalando moltissime soddisfazioni ed emozioni agli appassionati di natura che frequentano il Delta, lasciando immaginare cos’altro può riservare con l’arrivo e il prosieguo della primavera, con l’augurio che si apra una nuova entusiasmante serie di avvistamenti dello straordinario popolo migratore".