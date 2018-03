Sono 50 i bimbi a rischio espulsione da scuola

L'azienda sanitaria locale esulta: il Polesine è terra esempio di buone pratiche di prevenzione della salute di bimbi e ragazzi. Su un totale di circa 27mila studenti, infatti, sono solo 100 gli irriducibili che non sono stati vaccinati e che rischiano l'espulsione da scuola (dagli 0-6 anni, circa 50 bimbi), o la sanzione (dai 7-16 anni, circa 50 ragazzi). La dead line è il 30 aprile, dopo di che chi non si sarà messo a norma andrà in contro alle sanzioni previste dalla legge Lorenzin

Rovigo – Attualmente c'è solo un caso conosciuto di bimbo rimasto a casa da scuola, in particolare dall'asilo nido, perché non vaccinato. Ma a scegliere di tenerlo a casa è stata la mamma che ha deciso che non lo vaccinerà mai e ben sapendo che dopo il 30 aprile verrà espulso, ha già deciso di tenerlo a casa. Come lui, a rischiare l'espulsione da scuola ci sono altri circa 50 bimbi dagli 0 ai 6 anni figli di genitori irriducibili e un'altra cinquantina dai 7 ai 16 anni frequentanti la scuola dell'obbligo che alla data del 30 aprile, se non si saranno messi a norma, riceveranno una sanzione da 100 a 500 euro. Sono numeri ottimali, secondo l'Ulss 5 Polesana, che spiega orgogliosa l'ottimo lavoro svolto in collaborazione con l'Ufficio scolastico provinciale e gli amministratori locali per l'applicazione della nuova norma sulle vaccinazioni obbligatorie.

A presentare dati e termini entro i quali sarà prevista la stretta applicazione della normativa, nella mattina di giovedì 15 marzo, il direttore generale dell'Ulss 5 Polesana Antonio Compostella, la responsabile del Servizio Igiene e Sanità pubblica Giovanna Casale, la responsabile delle vaccinazioni Margherita Bellè, Paola Ziggiotto per l'ufficio scolastico provinciale, il vicesindaco del Comune di Rovigo Susanna Garbo, il sindaco di Costa presidente della conferenza dei sindaci del distretto 1 Antonio Bombonato e il commissario prefettizio di Adria, Carmine Fruncillo.

“Nel mese di febbraio abbiamo mandato circa 1000 raccomandante ad altrettanti genitori di bimbi e ragazzi inadempienti all'obbligo vaccinale – spiega il direttore generale Antonio Compostella – mille inviti alla vaccinazione distribuendo la data di somministrazione tra marzo e novembre 2018 consentendo così a tutti i minori di proseguire la regolare frequenza scolastica. Basta infatti avere il certificato che indichi la data di vaccinazione per poter continuare a frequentare. Ma in un centinaio non ci hanno risposto, hanno inviato diffide e non si sono presentati agli appuntamenti. Questi rischiano alla data del 30 aprile, espulsione da scuola per i piccoli e sanzioni per i frequentanti la scuola dell'obbligo. Ma sono numeri molto bassi se consideriamo che i potenziali studenti (tra i bimbi dell'asilo non è detto che vadano tutti a scuola) in Polesine sono circa 27mila bimbi e ragazzi. Siamo la Ulss con la maggiore copertura vaccinale del Veneto”.

“Al di là delle nostre convinzioni c'è una legge e va rispettata – commenta il sindaco Antonio Bombonato – Vaccinare significa tutelare l'intera comunità dei bambini. I genitori dei bambini che decidono di non vaccinarli producono un danno anche a quei bambini che per problemi di salute non possono proprio essere vaccinati e che per stare bene e non ammalarsi hanno bisogno che tutti quelli attorno a loro lo siano”.

“A Rovigo abbiamo ricevuto una sola segnalazione, fino ad oggi, di bimbo rimasto a casa da scuola – spiega l'assessore e vicesindaco Susanna Garbo – si tratta della lettera di una mamma che ha scelto di non vaccinare il figlio e sapendo che poi sarebbe stato espulso ha già deciso di tenerlo a casa da scuola. Frequentava il nido”. L'ulss conferma che anche a loro è arrivata la stessa ed unica segnalazione. Ma il vero numero dei bimbi che saranno espulsi da scuola si saprà solo dopo il termine ultimo del 30 aprile.