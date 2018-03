Dal Delta del Po: "Bocca a mare insabbiata, serve programmazione, basta somma urgenza" 

Porto Tolle (Ro) - “Non si può più rinviare, occorrono interventi strutturali per risolvere definitivamente il problema del porto di Pila, prima che si verifichino incidenti irreparabili”. Il tono dei rappresentanti di Coldiretti Rovigo e Veneto – rispettivamente direttore Silvio Parizzi e Pietro Piccioni che oggi hanno incontrato l’assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan - è decisamente preoccupato e fa riferimento. Il sito infatti necessita di un intervento di“Parliamo di una realtà cheo” commenta Alessandro Faccioli responsabile regionale di Impresa Pesca Coldiretti reduce da un incontro mattutino con il referente marittimo del Veneto Ammiraglio Goffredo Bon e i suoi collaboratori, che ha anticipato di poco quello del primo pomeriggio con l’assessore di comparto. “Un dato incoraggiante, in controtendenza con quelli che arrivano da altre realtà da cui i giovani fuggono, invece di restare – spiega Faccioli –In vista della manifestazione fissata a Venezia per martedì 20 marzo, Piccioni, Parizzi e Faccioli hanno avuto rassicurazioni in merito da parte di Pan che ha confermato i passi in avanti rispetto alla progettualità fino ad ora prevista.Nella riunione odierna con le associazioni della pesca l’assessore Pan ha prospettato la ‘scaletta’ di lavoro che sta condividendo con i colleghi alle Infrastrutture al Territorio:, in modo di consentire il transito ordinario dei pescherecci – spiega Pan – Il prossimo passo sarà il. I nostri uffici tecnici, inoltre, sono già al lavoro per un intervento definitivo di difesa dall'interramento della bocca di porto, su cui sono già state sviluppate alcune ipotesi di fattibilità”.“Il problema del mancato dragaggio dei fondali e della necessità di interventi risolutivi non è certo una novità, anzi – continua Faccioli – non si possono più rimandare gli investimenti. ILa richiesta alle istituzioni venete portata avanti da Coldiretti Impresapesca è dicome avviene ormai per tutti i porti italiani, non interventi tampone fatti con urgenza che, alla prima mareggiata, si annullano vanificando, di fatto, le risorse pubbliche impiegate.“Chiediamo un’azione di responsabilità – concludono i dirigenti di categoria – il problema riguarda tutti e deve essere affrontato. Coldiretti Impresapesca è aperta al dialogo con tutti gli interlocutori auspicando una risolutivo e tempestivo intervento da parte delle istituzioni coinvolte”.Pan assicura da parte sua di trovare “una risposta strutturale ad un problema che si trascina ormai da troppi anni. La Regione sinora ha agito puntualmente, reiterando i finanziamenti per interventi di somma urgenza per l’escavazione della bocca di porto. Ma ora occorre pensare ad un piano strutturale che preveda interventi a breve, media e lunga scadenza, in un’ottica di razionalizzazione delle risorse e di efficacia duratura”.