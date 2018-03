L’osservatorio locale del paesaggio del Delta del Po è vivo e attivo

Dall’Osservatorio locale del paesaggio del Delta del Po c’è l’interesse di accompagnare ed arricchire, con il contributo di questo territorio sul tema specifico, la celebrazione dell'anno europeo del patrimonio culturale che si celebra proprio quest'anno: nel 2017 sono state svolte diverse attività come corsi, tavole tematiche, e conferenze che avranno uno sviluppo nel 2018

Porto Viro (Ro) - Il 14 marzo 2018 si è celebrata la seconda edizione della giornata nazionale del Paesaggio con l'obiettivo di richiamare il paesaggio quale valore identitario del Paese e trasmettere alle giovani generazioni il messaggio che la tutela del paesaggio e lo studio della sua memoria storica costituiscono valori culturali ineludibili e premessa per un uso consapevole del territorio e uno sviluppo sostenibile.

Tali aspetti aderiscono in pieno anche con le finalità dell'anno europeo del patrimonio culturale, che si celebra proprio quest'anno, "di incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo”.

L’Osservatorio locale del paesaggio del Delta del Po (Olp Delta Po), presieduto dal sindaco di Porto Viro Maura Veronese , sostiene tale iniziativa e sceglie proprio questa giornata per raccontare i primi esiti delle attività svolte lo scorso anno e per anticipare il programma delle attività previste nel breve tempo.

Tra le attività svolte c’è quella di realizzazione di un progetto sperimentale, promosso dalla Regione del Veneto, finalizzato all’implementazione dei contenuti afferenti agli aspetti paesaggistici del Piano di assetto del Territorio (PatT). “Nello specifico sono state elaborate una 5° Tavola tematica del Pat (Carta del Paesaggio) e relative norme tecniche per il Paesaggio. - spiega Veronese - Nel 2018 tale progetto ha assunto il carattere di “progetto pilota” per l’aggiornamento dei Pat dei comuni dell’osservatorio che appartengono all’area interna contratto di Foce con la prospettiva condivisa, da parte di tutti i sindaci coinvolti su proposta del sindaco Veronese, di arrivare ad elaborare un Piano di assetto del territorio intercomunale dedicato al Paesaggio del Delta del Po”.

Nel 2017 è stato effettuato un corso di formazione per i docenti della scuola primaria (classi IV e V) e della scuola secondaria di I grado, con il supporto della Regione e il contributo scientifico dell’università degli Studi di Padova finalizzato a sviluppare i contenuti di educazione al paesaggio, elementi del territorio e del paesaggio locale del Delta del Po, metodologie didattiche partecipative per l'educazione al paesaggio. “Ben tre gli istituti comprensivi del Delta del Po (Ariano nel Polesine, Porto Tolle, Porto Viro) coinvolti nel progetto, con un totale di 19 docenti partecipanti. - continua veronese - Ogni docente sta sviluppando un percorso didattico con la propria classe che prevede la realizzazione di un prodotto video da presentare al termine dell'anno scolastico 2018 nell’ambito di un evento che sarà organizzato dalla Regione del Veneto con tutti gli Osservatori Locali che hanno aderito. Alla luce degli esiti positivi maturati la Regione del Veneto ci darà la possibilità di ripeterlo nel prossimo anno scolastico 2018-2019”.

Non è mancata poi la partecipazione al corso regionale di Alta Formazione “Il Paesaggio tra conflittualità ed integrazione” che si è svolto a Padova in qualità di partner di progetto. Scopo del corso è approfondire la “cultura del paesaggio” e favorire la crescita professionale dei partecipanti, sviluppando i saperi e le capacità tecniche necessarie per conoscere e governare il paesaggio e le sue trasformazioni. “Alla luce degli esiti positivi maturati nell’ambito dell’iniziativa, l’Olp Delta Po ha già avviato una serie di proposte per la prossima edizione del Corso Regionale di Alta Formazione” afferma Veronese.

Infine l’ente ha partecipato alla conferenza “Osservatori del Paesaggio fra ricerca, monitoraggio e progetto”, svoltasi il 9 giugno 2017 presso il museo regionale della bonifica Ca’ Vendramin a Taglio di Po, con ospite di eccellenza l’architetto Juan Manuel Palerm Salazar professore presso l’università de Las Palmas de Gran Canaria, direttore dell’osservatorio di paesaggio delle Canarie e presidente di Uniscape che ha illustrato il nuovo modello concettuale di Osservatorio di Paesaggio in corso di sperimentazione alle Canarie, inquadrandolo nell’ambito delle esperienze avviate nei diversi contesti territoriali dell’Unione Europea a quasi vent’anni dalla convenzione europea del paesaggio (Firenze, 2000). Salazar ha successivamente partecipato ad un incontro di coordinamento con l’Olp Delta Po nell’ambito del quale sono state condivise alcune ipotesi di progetto fra gli Osservatori del Delta del Po e delle Canarie che saranno oggetto di approfondimento nei prossimi mesi.

“Queste ed altre sono le attività previste per il 2018, su alcune delle quali abbiamo già iniziato a lavorare con grande entusiasmo e con il riconoscimento della Regione del Veneto nonostante le poche risorse a disposizione. - conclude - Un importante canale di collaborazione e co-pianificazione concreta si è aperto sul Tavolo di coordinamento dei sindaci dell’area interna contratto di Foce. Ho infatti proposto ai colleghi di utilizzare proprio l’operatività dell’Olp Delta del Po per supportare l’attuazione delle azioni riguardanti lo sviluppo locale (con attinenza al tema paesaggistico) presenti nel “Preliminare di Strategia” che è già stato approvato dal Governo centrale e dalla Regione del Veneto”.