Nove milioni di euro per curare la Transpolesana

Rovigo - “Non ho nessuna intenzione di diventare l’incubo dei dirigenti dell’Anas,i anche in modo ossessivo”.Parole che non lasciano dubbi sulla risolutezza con cui l’assessore regionale ai Lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti,Nella giornata di venerdì 16 marzo, nella sede del Genio civile di Verona, De Berti ha convocato i sindaci dei Comuni attraversati dalla Statale 434 per illustrare, insieme ai tecnici dell’Anas,“Sin dal mio insediamento in Regione – prosegue l’assessore –complessivo della principale strada della Bassa, ponendo rimedio a molti, troppi anni di investimenti inadeguati e di scarsa attenzione per questo collegamento infrastrutturale strategico per l’area veronese e rodigina”.utilizzati per lavori di rafforzamento della sovrastruttura stradale, di ripristino delle pavimentazioni fortemente ammalorate, di adeguamento degli impianti tecnologici ai fini della sicurezza, di installazione barriere.