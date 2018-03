Per i granata sarà più semplice 

Dario Penzo, preparatore atletico dei granata, prima dell’impegno contro gli scaligeri commenta. “Il Legnago Salus, è una squadra in salute, e possiede un attaccante con buone qualità, Peinado. Affronteremo la partita col massimo rispetto dell’avversario, davanti al pubblico del nostro stadio che sarà il dodicesimo uomo in campo.” Il tecnico dei biancazzurri Alessandro Tessarin prima della gara contro i bellunesi commenta: “L’Union Feltre è una squadra da affrontare con grande ordine, e che mi ha impressionato molto. Hanno grosse individualità come Madiotto, capocannoniere del torneo, e giocheremo senza concedere troppi spazi al nostro avversario.”



Adria - Porto Tolle (Ro) - Ostacolo poco impegnativo, almeno sulla carta, per l’Adriese di Gianluca Mattiazzi che affronta tra le mura amiche del Luigi Bettinazzi gli scaligeri del Legnago Salus. La formazione veronese, lontana dieci punti in classifica, ha collezionato 8 successi, 8 pareggi e 10 sconfitte, realizzando 33 marcature e subendone 39. Il preparatore atletico Dario Penzo prima della sfida commenta: “Il Legnago Salus, è una squadra in salute, e che negli ultimi cinque incontri, ha fatto 5 risultati positivi, viaggiando a ritmi in classifica. Possiede un attaccante con buone qualità come Peinado, e una nostra vecchia conoscenza Matei, che l’anno scorso giocava nell’Adriese. Affronteremo la partita col massimo rispetto dell’avversario, cercando di ottenere punti, per ambire in futuro ad eventuali playoff, davanti al pubblico del nostro stadio che sarà il dodicesimo uomo in campo”. Nessun squalificato tra le fila granata, mentre Pregnolato sarà indisponibile causa infortunio muscolare. Arbitro del match la sig.rina Ilaria Bianchini della sezione di Terni, coadiuvata dagli assistenti Filippo Tortolo di Basso Friuli e Matteo Dellasanta Trieste.

Il Delta Porto Tolle di Alessandro Tessarin incontra invece allo Zugni Tauro, l’Union Feltre di Andrea Pagan, staccata appena tre lunghezze, a quota 41, dai biancazzurri. Durante la competizione i bellunesi, hanno ottenuto 12 vittorie, 5 pareggi, e 9 risultati negative, siglando 40 reti e incassandone 37. Il tecnico prima della gara commenta: “L’Union Feltre è una squadra da affrontare con grande ordine, che gioca un bel calcio e che a Porto Tolle mi ha impressionato molto, quindi sarà una sfida da affrontare contro un avversario ostico, senza concedere troppi spazi. Hanno grosse individualità come Calì, Madiotto, Tanasa, Cossalta e Madiotto, capocannoniere del torneo, ma durante la settimana ci siamo allenati e dato che la classifica adesso è meno deficitaria avremo meno difficoltà a livello mentale.” Scontro affidato al sig. Francesco D'eusanio della sezione di Faenza, mentre i giudici di linea saranno Antonio Codemo e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto. Inizio previsto per le polesane domenica 18 marzo alle ore 14.30.

Andrea Rizzatello

Prossimo Incontro 27 Giornata

Campionato Serie D Girone C

Domenica 18 marzo 2018 ore 14.30

Adriese - Legnago

Ambrosiana VR - Abano

Arzignano Valchiampo - Mantova

Campodarsego - Calvi Noale

Cjarlins - Montebelluna

Clodiense Chioggia - Belluno

Este - Liventina

Tamai - Virtus Vecomp

Union Feltre - Delta Rovigo

Classifica: Campodarsego 54, Virtus Vecomp 52, Arzignano Valchiampo 50, Este 47, Mantova 47, Adriese 42, Union Feltre 41, Belluno 38, Delta Porto Tolle 38, Legnago Salus 32, Cjarlins Muzane 30, Clodiense 30, Ambrosiana 29, Tamai 29, Montebelluna 24, Liventina 23, Calvi Noale 23, Abano 16.