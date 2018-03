Polesani pronti alle sfide 

Il 17 e 18 marzo a Riese Pio X, Loria e Bessica torna il Trofeo delle Province Under 14: si apre la caccia al titolo detenuto dalla selezione di Padova. Tutte le info per seguire il torneo

Riese Pio X, Loria e Bessica (Tv-Bl) - La sfida nella sfida della 13^ edizione del Trofeo delle Province maschile sarà quella che le altre cinque selezioni provinciali venete lanceranno a quella patavina nel tentativo di spezzare un'egemonia che dura da due edizioni (2016 e 2017) e che si riflette anche in un albo d'oro dominato da Padova prima nella classifica dei successi all time con 6 vittorie in 12 edizioni. Il 17 e 18 marzo si sfideranno le 6 Rappresentative dei Comitati Territoriali del Veneto (Padova, Rovigo, Venezia, Verona, Vicenza e Treviso-Belluno), in quella che da anni ormai per tutti gli appassionati è diventata una sorta di sfida tra le "nazionali" di ogni provincia veneta per un formula che accende tra giocatori e tifosi una sana e divertente rivalità tutta nostrana.

Sede dell'edizione 2018 sarà dunque la provincia di Treviso, anzi usando la geografia pallavolistica, il Comitato Territoriale di Treviso/Belluno che ha designato le cittadine di Riese Pio X, Loria e Bessica per ospitare la manifestazione. Il campo principale sarà quello di Riese, ovvero la Palestra Comunale di Quartiere Loghin, mentre gli altri due impianti saranno la Palestra Comunale di Loria e il Centro Parrocchiale di Bessica. Come sempre il torneo si svolgerà in due giorni tra sabato e domenica. La prima giornata, quella di sabato 17, sarà riservata alla fase a gironi: la novità che renderà il Tdp U14 senza dubbio più bello ed avvincente, riguarda il fatto che, accantonata la formula a due gironi di qualificazione, si gioca con la formula del girone unico all'italiana. Sarà un "tutti contro tutti " che a fine giornata dirà chi saranno le squadre che andranno a giocarsi le tre finali previste nella giornata di domenica 18 ovvero la finale per il 5°-6° e quella per il 3°-4° posto (in programma alle 15.30 rispettivamente a Bessica e Loria). Le prime due classificate saranno protagoniste invece della finalissima che si giocherà alle 16.00 nella Palestra Comunale di Riese Pio X.