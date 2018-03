Bandiere e cuori contro l'aggressione ad Affrin

Una mobilitazione lanciata, a Rovigo così come in tante altre piazze italiane, per focalizzzare l'attenzione su quanto sta accadendo in Siria



Rovigo - Un presidio in piazza Vittorio Emanuele, nel cuore di Rovigo, per protestare contro l'aggressione turca ad Affrin. "Il regime della Turchia - spiega la nota stampa di Liberi e Uguali Polesine, che ha organizzato la mobilitazione - attraversa un periodo di disfacimento ed è un grande pericolo per tutta l'Europa: crea inimicizie e dissidi controllando esternamente le frontiere e rafforzando confini e divisioni, governando internamente per decreti: intellettuali, accademici, giornalisti, medici, calciatori, insegnanti, magistrati, sindacati, sindaci e deputati sono stati incarcerati e ogni opposizione in Turchia viene arrestata".

"In migliaia sono in prigione e molti hanno dovuto lasciare il paese. La politica d'invasione e guerra della Turchia di Erdogan, si dirige chiaramente al genocidio politico e culturale: ha raso al suolo intere città e distrutto miratamente ovunque. In queste ore ad Afrin, nella Rojava Siriana, siti storici, archeologici e patrimoni dell’umanità sono bersagliati al pari di migliaia di donne, bambini difesi unicamente dalle milizie dello Ypg e Ypj. Anche per questo motivo si chiede un processo nel Tribunale Internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità".

"Con delibera del 15 febbraio il Consiglio regionale del Veneto, su proposta di una Risoluzione presentata dal consigliere Ruzzante di Liberi e Uguali relativa a 'solidarietà al Popolo Curdo e netta condanna dell’intervento turco nel nord della Siria' ha espresso, con voto unanime dei presenti, la più ferma ed assoluta contrarietà all’intervento militare in atto da parte della Turchia e la propria solidarietà e sostegno alla popolazione di Afrin e dell’intero Rojava invitando il Governo italiano a condannare con fermezza quanto accaduto".

"Di concerto con tutto il territorio nazionale, nella serata di venerdì 16 marzo alle 18.30 in piazza Vittorio Emanuele a Rovigo, si è tenuto un presidio per condannare tutto questo. Oltre a Liberi e Uguali ed esponenti di altre forze politiche locali, sono intervenute associazioni come Libera, Legambiente, Wwf e altri. Oltre alla proposta di gemellaggio del nostro capoluogo con la città di Afrin, tutti gli interventi hanno ribadito la denuncia dei crimini turchi lanciando la proposta che anche le amministrazioni dei comuni polesani si pronuncino con un atto formale di condanna".