Dalle sfide sportive, a quelle della vita: così sconfiggiamo i limiti

C'è chi ha scalato la montagna in bici, chi ha vinto il titolo di campione del mondo, chi ha corso la maratona di New York e chi sfida i propri limiti ogni gara: sportivi coraggiosi a confronto ospiti a Fisiosport



Rovigo – Cosa si nasconde dietro al sudore di chi corre una maratona, alla fatica di chi pedala per migliaia di chilometri, alla concentrazione di chi deve volteggiare sui pattini e alla determinazione di chi deve battere dei record in piscina? Il cuore. Mercoledì 21 marzo, alle 19, nel centro di medicina fisica e riabilitazione Fisiosport in via Jessie White 6 a Rovigo, si svolgerà l'incontro/dibattito tra i più noti sportivi rodigini che hanno portato a termine imprese sportive con grande coraggio, agonistiche e non. E per l'appunto, l'incontro si chiamerà proprio “I coraggiosi”.

Sono storie diverse tra loro, ma che che hanno in comune un fattore importante: il coraggio di non fermarsi davanti alle difficoltà, arrivando a sfidare se stessi, impegnandosi per superare ostacoli anche quando le condizioni sembrano non poterlo permettere. La passione per lo sport, l’andare oltre i propri limiti e l’impegno costante di ogni singolo giorno di allenamento saranno il filo conduttore della chiacchierata tra coraggiosi. Gli sportivi rodigini racconteranno le loro imprese condividendo i loro momenti difficili e spiegando come questo atteggiamento li aiuti anche a superare le sfide giornaliere della vita comune e a portare a termine tutti i loro obiettivi e realizzare le loro ambizioni.

Interverranno al dibattito Mattia Casarin e Paolo Franceschini, comici rodigini che hanno risalito il Mekong in bicicletta attraversando Vietnam e Cambogia; Elena Lago, campionessa del mondo di pattinaggio artistico; Michele Aglio, triatleta e finisher a due ironman; Martina Romagnolo, avvocato rodigino finisher alla maratona di New York; Sara Zanca, campionessa di nuoto che ha ottenuto il record mondiale di staffetta con l'associazione "Uguali Diversamente"; Nicoletta Carnevale, allenatrice di Sara e vicepresidente dell'associazione “Uguali Diversamente”.