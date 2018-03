Tre film a tre euro: succede solo qui

“I martedì al cinema” si moltiplicano per tre al Multisala Politeama: i cittadini avranno l’opportunità, di guardare al costo ridotto di soli tre euro “È Arrivato il Broncio”, “Chiamami col tuo nome” e “Puoi baciare lo sposo”



Badia Polesine (Ro) - Martedì 20 marzo al multisala Politeama di Badia Polesine tris di proiezioni con “La Regione del Veneto per il cinema di qualità” a soli 3euro.

La programmazione a tre euro di martedì 20 marzo inizia alle 20 con un film dedicato al pubblico più piccolo: “È Arrivato il Broncio” di Andres Couturier. Per un ragazzino riservato come Terry, trascorrere le vacanze estive nello straordinario parco divertimenti della nonna Mary, era un’esperienza incredibile. Ora che però la nonna non c’è più, il parco rischia di chiudere. Tutto cambia quando, grazie a una magia, Terry raggiunge un vero regno incantato, Broncio, un mago brontolone, ha infatti lanciato un sortilegio nel paese rendendo tutti tristi e sconsolati. Riuscirà Terry a risolvere la situazione e tornare a casa?

La serata prosegue poi, alle 21.15, con “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino, Oscar 2018 per la miglior sceneggiatura non originale consegnato a James Ivory. Il film è un racconto sensuale e trascendente sul primo amore, basato sul famoso romanzo di André Aciman. È l’estate del 1983 nel nord dell’Italia, ed Elio Perlman un precoce diciassettenne americano, vive nella villa del XVII secolo di famiglia passando il tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere, e flirtare con la sua amica Marzia. Un giorno, arriva Oliver un affascinante studente americano di 24 anni, che il padre di Elio ospita per aiutarlo a completare la sua tesi di dottorato. In un ambiente splendido e soleggiato, Elio e Oliver scoprono la bellezza della nascita del desiderio, nel corso di un’estate che cambierà per sempre le loro vite.

La serata si chiude all’insegna del cinema italiano alle 21.45 con “Puoi baciare lo sposo” di Alessandro Genovesi. Antonio ha finalmente trovato l’amore della sua vita, Paolo, con il quale convive felicemente a Berlino. Nell’entusiasmo di una tenera dichiarazione d’amore, Antonio chiede a Paolo di sposarlo ma ora viene il momento di affrontare le due famiglie. La madre di Antonio, Anna, accetta subito l’intenzione del figlio di unirsi civilmente a Paolo a patto che vengano rispettate tutte le tradizioni e alcune condizioni: alle nozze dovrà partecipare la futura suocera, bisognerà invitare tutto il paese, dell’organizzazione se ne dovrà occupare Enzo Miccio, wedding planner per eccellenza e i ragazzi dovranno essere uniti in matrimonio dal marito, con tanto di fascia tricolore.