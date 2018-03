Accordo bipartisan: "Stop all'aggressione"

Dopo la manifestazione promossa in piazza Vittorio Emanuele da Liberi e Uguali Polesine (LEGGI ARTICOLO), anche Paola Panziera e Gianpietro Panziera, consiglieri comunali di minoranza a Trecenta, si muovono contro l'aggressione che si sta compiendo in Siria



Rovigo - "Il dramma dei Curdi di Afrin (Siria) dovrebbe sollevare l'indignazione più forte nei confronti della Turchia di Erdogan, responsabile di questo genocidio". Lo affermano con decisione Paola e Gianpietro Panziera, consiglieri comunali di minoranza a Trecenta, che hanno deciso di impegnare anche il consiglio comunale di Trecenta su questa delicatissima questione.

"Dopo la manifestazione a Rovigo sull'assedio di Afrin - proseguono i due - abbiamo chiesto la possibilità di poter discutere lunedì 19 marzo, in consiglio comunale a Trecenta, l'argomento posto all'ordine del giorno". Si tratta di un documento che impegna il consiglio comunale ad attivarsi con Governo e Parlamento per bloccare quella che viene ritenuta una aggressione.

"Ordine del giorno - prosegue la nota - che tiene conto della già positiva azione di tutto il Consiglio regionale del Veneto. La discussione e speriamo l'approvazione, sarà possibile anche grazie alla positiva disponibilità data dal sindaco di Trecenta Laruccia, dimostratosi sensibile a far sentire la voce di Trecenta per questo dramma".

In particolare, la mozione proposta mira a impegnare il consiglio comunale a invitare Governo e Parlamento "a condannare con fermezza quanto accaduto e sta purtroppo ancora accadendo a causa dell’assalto turco ai curdi-siriani; a bloccare le forniture belliche alla Turchia e a premere sul suo governo affinché fermi qualsiasi azione bellica contro popolazioni, oltretutto neanche presenti sul suo territorio; a chiedere analogo, fermo comportamento alle Istituzioni Europee, alla Nato e all’Onu; A tutelare le popolazioni di Afrin e del Rojava, come primo passo per difendere le popolazioni siriane e di tutto il medio-oriente, colpite da guerre terribili ed ingiustificabili".

Invita inoltre "I Comuni polesani che non l’avessero già fatto, di approvare ordini del giorno che vadano nella direzione di bloccare l’azione militare turca contro i curdi".