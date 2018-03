Arriva la regina di “Ballando con le stelle”

L'energetica coreografa scozzese ed ideatrice del format tv “Ballando con le stelle” arriva a Costa di Rovigo per presentare il suo libro dal titolo “Ho ballato con uno sconosciuto”. Carolyn Smith racconta nel suo libro la convivenza con il cancro, insieme al quale ha “imparato a danzare”



Rovigo – Il cancro, questo “sconosciuto”. Della sua malattia Carolyn Smith non ha mai fatto mistero, sfruttando anzi la popolarità offertale dal celebre programma Rai “Ballando con le stelle” (condotto da Milly Carlucci), per sensibilizzare pubblico e spettatori, soprattutto donne, alla cultura della prevenzione. Tanto da divenire testimonial dell’Airc.

Quell’intruso è fra l’altro tornato a farle visita, notizia dell’ultima ora, proprio in questi giorni. Ma ora è un po’ meno sconosciuto. Perché con il cancro al seno, l’elegante giudice di Ballando con le stelle, coreografa scozzese ha imparato addirittura a “danzarci”. È quanto racconta nel suo libro d’esordio Ho ballato con uno sconosciuto, edito da HarperCollins Italia, che mercoledì 21 marzo, ore 21, presenterà a Costa di Rovigo al Teatro Mario Rossi, nell’ambito della rassegna Incontri con l’autore. Una sorta di diario, nel quale l’energetica regina delle “stelle” di Ballando, spiega come sia riuscita a farsi forza in un periodo così buio. L'incontro, realizzato in collaborazione con il Comune di Costa di Rovigo, sarà moderato da Alberto Garbellini.

