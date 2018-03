Granata sfortunati, ma l’obiettivo playoff è ancora raggiungibile 

I granata vengono sconfitti tra le mura amiche del Luigi Bettinazzi, ma rimangono in scia per i playoff, lontano cinque punti dal Mantova e due dall’Union Feltre, che ha sconfitto il Delta Porto Tolle.

Adria (Ro) - Sconfitta con rammarico per l’Adriese, che tra le mura amiche perde 1-0 contro gli scaligeri del Legnago Salus, dopo aver condotto per un’ora la gara. La formazione granata comincia bene la sfida e nei primi minuti grazie a diversi calci piazzati prova a sfondare la linea del reparto arretrato veronese. La prima azione dell’incontro è di Giacomo Marangon, che grazie a una punizione calciata in area pesca Santi, ma l’attaccante manca la deviazione verso la porta. Successivamente gli etruschi cercano il vantaggio da calcio d’angolo, ma le loro occasioni vengono respinte dalla difesa veronese. La risposta degli ospiti è di Gulinazzi, ma non impensierisce eccessivamente Motti, che respinge il pallone. Prima della mezzora grossa chance per i padroni di casa di realizzare l’1-0, con Santi, che colpisce la traversa. La compagine di Gianluca Mattiazzi prosegue il forcing offensivo e Marangon e Martino cercano di scardinare i pali protetti da Cuoco, senza però centrare la mira.

Dopo l’intervallo, il canovaccio tattico non cambia, e nella ripresa prosegue il pressing dei locali, col trittico d’attacco dell’Adriese, che cerca di spaventare l’estremo difensore avversario, senza però creare grossi pericoli. Il gol che vale il match lo sigla al minuto 75’ il centravanti biancazzurro brasiliano Peinado che trafigge Motti, dopo aver ricevuto la palla dalla fascia destra, gelando il pubblico sulle gradinate dello stadio. Marangon cerca subito il pareggio, e al 78’ prova ad inquadrare il bersaglio con una punizione, che però finisce sul muro della barriera. Nel finale il Legnago avrebbe anche la possibilità di aumentare il divario e trovare il raddoppio, ma Zanetti al 90’ spreca l’ultima occasione. Nonostante il punteggio finale, il club del patron Luciano Scantamburlo, rimane ancora in scia per i playoff, staccato 5 lunghezze dal Mantova, e soltanto due dall’Union Feltre, che ha sconfitto il Delta Porto Tolle.

Andrea Rizzatello

ADRIESE - LEGNAGO SALUS 0-1

Reti: 75’ Peinado (L)

Adriese: Motti, Anostini, Martino, Boscolo, Ballarin, Pagan, Rosati, Busetto, Santi, Marangon, Incatasciato. A disposizione: Milan, Binetti, Chin, Dall’Ara, Biston, Bovolenta, Tafuro. Allenatore: Gianluca Mattiazzi

Legnago Salus: Cuoco, Dabo, Pasquino, Marin, Parrino, Talin, Matei, Gulinatti, Peynado, Taylor, Vita. A disposizione: Cairola, Mangiapia, Rizzo, Fogagnolo, Maise, torre, Avanvini, Marchetti, Zanetti. Allenatore: Manuel Spinale.

Arbitro: Ilaria Bianchini di Terni

Assistenti: Tortolo di Basso Friuli, Dellasanta di Teramo

Risultati 27 Giornata

Campionato Serie D Girone C

Domenica 18 marzo 2018 ore 14.30

Adriese - Legnago 0-1

Ambrosiana VR - Abano 1-0

Arzignano Valchiampo - Mantova 2-1

Campodarsego - Calvi Noale (rinviata mercoledì 4 aprile)

Cjarlins - Montebelluna 2-1

Clodiense Chioggia - Belluno 0-1

Este - Liventina 0-0

Tamai - Virtus Vecomp 1-2

Union Feltre - Delta Porto Tolle 2-1

Classifica: Virtus Vecomp 55, Campodarsego 54, Arzignano Valchiampo 53, Este 48, Mantova 47, Union Feltre 44, Adriese 42, Belluno 41, Delta Porto Tolle 38, Legnago Salus 35, Cjarlins Muzane 33, Clodiense 30, Ambrosiana 32, Tamai 29, Montebelluna 24, Liventina 24, Calvi Noale 23, Abano 16.

Prossimo Incontro 28 Giornata

Campionato Nazionale Serie D Girone C

Domenica 25 marzo 2018 ore 15

Abano - Clodiense Chioggia

Belluno - Adriese

Calvi Noale - Arzignano Chiampo

Delta Porto Tolle- Este

Legnago - Union Feltre

Liventina - Campodarsego

Mantova - Tamai

Montebelluna - Ambrosiana VR

Virtus Vecomp - Cjarlins