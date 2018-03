Passo falso esterno 

Il club del patron Mario Visentini perde 2-1 fuori dalle mura amiche dell'Umberto Cavallari, contro la compagine verdegranata di Andrea Pagan, trafitti dalla rete di Giacomazzi e il rigore di Madiotto. I biancazzurri rimangono in classifica a quota 38, lontano nove lunghezze dai virgiliani del Mantova

Feltre (Bl) - Trasferta amara per il Delta Porto Tolle che fuori dalle mura amiche viene sconfitto 2-1 dalla compagine verdegranata dell’Union Feltre. La formazione bellunese comincia la sfida subito bene: al 13’ la punizione di Tanasa, trova in area, Giacomazzi che colpisce di testa e batte il portiere biancazzurro Bala. Il raddoppio arriva alcuni minuti dopo grazie ad un rigore: al 27’ Presello atterra in area un avversario e viene ammonito. L’arbitro assegna il penalty agli uomini di Andrea Pagan, e Madiotto dal dischetto spiazza il giovane portiere deltino. Prima dell’intervallo il giudice di gara vede un’altra infrazione all’interno degli undici metri e assegna un nuovo rigore, ma Cossalter rimane ipnotizzato da Bala, che respinge la conclusione. nella ripresa, non cambia l’aspetto tattico del match con i padroni di casa più pericolosi, mentre i ragazzi di Alessandro Tessarin non riescono ad accorciare le distanze. Nel recupero giunge la rete del 2-1 grazie alla deviazione di Roveretto, servito da calcio d’angolo da Pasi, sul cronometro non rimane più tempo e termina la partita. Il Delta Porto Tolle rimane in classifica a quota 38, lontano in classifica nove lunghezze dai virgiliani del Mantova, battuti in trasferta 2-1 dall’Arzignano Valchiampo.

UNION FELTRE - DELTA PORTO TOLLE 2-1

Reti: 13’ Giacomazzi (U), 27’ rig. Madiotto (U), 92’ Roveretto (D)

Union Feltre: Borrelli, Paludetto, Gjoshi, Tanasa, Busatto, Giacomazzi, Pellizer, Rizzo, Calì, Madiotto, Cossalter. A disposizione: Poggio, Trevisan, Zonta, Episcopo, Pinton, Solagna, Zoldak, Stefani, Canova. Allenatore: Andrea Pagan

Delta Porto Tolle: Bala, Capogrosso, Presello, Tarantino, Gattoni, Pasi, M’boup, Karapici, Arvia, Menini, Vuthaj. A disposizione: Careri, cavallini, Roveretto, Alessandro, Crepaldi, Selimi, Gherardi, Dalla Vedova, Fissore. Allenatore: Alessandro Tessarin

Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza

Assistenti: Antonio Codemo, Giovanni Pandolfi di Castelfranco Veneto

Risultati 27 Giornata

Campionato Serie D Girone C

Domenica 18 marzo 2018 ore 14.30

Adriese - Legnago 0-1

Ambrosiana VR - Abano 1-0

Arzignano Valchiampo - Mantova 2-1

Campodarsego - Calvi Noale (rinviata mercoledì 4 aprile)

Cjarlins - Montebelluna 2-1

Clodiense Chioggia - Belluno 0-1

Este - Liventina 0-0

Tamai - Virtus Vecomp 1-2

Union Feltre - Delta Porto Tolle 2-1

Classifica: Virtus Vecomp 55, Campodarsego 54, Arzignano Valchiampo 53, Este 48, Mantova 47, Union Feltre 44, Adriese 42, Belluno 41, Delta Porto Tolle 38, Legnago Salus 35, Cjarlins Muzane 33, Clodiense 30, Ambrosiana 32, Tamai 29, Montebelluna 24, Liventina 24, Calvi Noale 23, Abano 16.

Prossimo Incontro 28 Giornata

Campionato Nazionale Serie D Girone C

Domenica 25 marzo 2018 ore 15

Abano - Clodiense Chioggia

Belluno - Adriese

Calvi Noale - Arzignano Chiampo

Delta Porto Tolle- Este

Legnago - Union Feltre

Liventina - Campodarsego

Mantova - Tamai

Montebelluna - Ambrosiana VR

Virtus Vecomp - Cjarlins