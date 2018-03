Come era prevedibile, alla fine pagheranno i cittadini

Dopo l'aiutino da 200 mila euro al Comune per chiudere la vicenda Baldetti (LEGGI ARTICOLO), Asm spa cala il carico da novanta: sarà la partecipata al 100% comunale a pagare i restanti debiti di Veneto Nuoto nei confronti della banca finanziatrice e a prendersi la gestione della piscina. Chiaramente, prima dovrà ottenere il nulla osta del consiglio comunale

Rovigo – Siamo arrivati agli sgoccioli della vicenda del Polo Natatorio. Il 31 marzo scade il termine ultimo imposto dalla banca finanziatrice del project financing per chiudere la vicenda. Una vicenda che, per la banca, deve chiaramente essere chiusa con il pagamento delle rate del mutuo non pagate da Veneto Nuoto e con l'ingresso di un soggetto, subentrante al suo posto nella gestione della piscina. E il soggetto individuato dal Comune, che deve però ottenere il mandato del consiglio comunale, è Asm spa, la partecipata comunale al 100% guidata da Alessandro Duò.

A chiudere la trattativa con Veneto Nuoto e con la banca, Unipol, che ha già dato il suo benestare all'ipotesi transattiva del Comune che vede lo stesso pagare 2,3 milioni di euro, cancellare la clausola della surroga e riprendersi parte dell'area dell'ex piscina Baldetti (LEGGI ARTICOLO), entro il 31 marzo, sarà Asm spa, che colmerà il resto del debito di Veneto Nuoto alla banca e subentrerà nella gestione della piscina fino al termine del project, ovvero il 2032. Sebbene si tratti di una partecipata, e quindi pubblica, secondo il Comune la spa sarebbe autorizzata a pagare i debiti del privato e subentrare nella gestione in quanto trattasi di “un servizio essenziale per la cittadinanza”.

Per portare a termine la trattativa, a Palazzo Nodari sono previsti una serie di appuntamenti, tutti ravvicinati che porteranno al consiglio comunale molto probabilmente già sabato 24 marzo, nella mattinata. Dopo l'incontro di lunedì 19 marzo tra la maggioranza, l'avvocato civico Ferruccio Lembo e l'amministratore unico della spa, Alessandro Duò, nella serata di martedì 20 marzo sarà la volta della minoranza che potrà assistere alla replica dell'incontro informativo. Mercoledì sera si incontreranno i revisori dei conti che dovranno esprimere il loro pare sulla delibera che contiene incarico e compiti al soggetto terzo, la spa, per concludere la transazione, delibera che passerà poi in giunta giovedì mattina. Nella stessa serata, giovedì 22 marzo, si incontreranno i capigruppo per scegliere la data del consiglio comunale che ipoteticamente si svolgerà già nella mattinata di sabato 24 marzo, preceduto dalla commissione di venerdì pomeriggio. Entro il 28 marzo, poi, tutti gli atti notarili.