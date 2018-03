“Fiducia ad Anas? Basta guardare la Transpolesana"

Rovigo - “Se l’assessore De Berti promette di essere l’assillo di Anas, le. La Transpolesana, purtroppo, è una fotografia esemplare, è inaudito che con una situazione così disastrosa vengano cedute le strade del Veneto e la loro governance”.Graziano Azzalin, consigliere regionale polesano, interviene sul nuovo caso che ha interessato in questi giorni la: una sessantina di veicoli con le ruote a terra a causa delle buche e attacca la scelta della giunta Zaia, LEGGI ARTICOLO ).“Chissà su quale pianeta ha vissuto finora. - commenta - Sono necessari interventi di risanamento strutturali, questo è sicuro, ma non da oggi, da anni. Lo stato in cui versa la Superstrada rende inutili delle soluzioni-tampone, ed è una fortuna che non siano accaduti incidenti con gravi conseguenze. Certo, il maltempo ha peggiorato la situazione, ma le piogge in inverno non possono essere considerate un imprevisto. Di fronte a un’inefficienza così palese da parte di Anas, con un biglietto da visita semplicemente pessimo, mi chiedo come possa la Regione avere invece una fiducia cieca, arrivando addirittura a cedere la maggioranza delle quote di Veneto Strade, con la relativa governance”.