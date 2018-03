I nodi da sciogliere di Forza Italia

Adria (Ro) – Non si placano le polemiche ad Adria dopo la fuga in avanti di Fratelli d’Italia che ha annunciato la candidatura di Giorgia Furlanetto a sindaco (LEGGI ARTICOLO) e Forza Italia che ha cambiato il coordinatore locale del partito, Federico Simoni, con Arianna Corroppoli e Giorgio Crepaldie sarebbe slegata dalla recente caduta dell’amministrazione Barbujani, dalla candidatura di Furlanetto e dal ventilato no ad alleanze della locale Lega (LEGGI ARTICOLO) “Oltre alle chiacchere da bar, di politica ad Adria ne vedo poca. Nel caso di specie sembrava che tutto il problema della amministrazione Barbujani fosse proprio il mio vicesindaco Simoni, tanto che ad ascoltare i commenti, da bar appunto, sembrava che dall’oggi al domani dovesse venire accusato delle peggiori nefandezze” commenta Cortelazzo. “Invece – aggiunge il neo deputato azzurro – Federico è stato la scusa per far cadere Barbujani, nulla di più”.“Non va al voto solo Adria in Veneto – sottolinea – quindi se vi saranno indicazioni che la coalizione delle scorse politiche si ripresenti anche alle prossime amministrative, bisogneràSe ad Adria il candidato sindaco, per accordi regionali, dovrà essere espresso da Fratelli d’Italia, bene venga Giorgia Furlanetto, se sarà appannaggio della Lega conosceremo il candidato, se spetterà a Forza Italia le altre forze politiche rispetteranno l’accordo che verrà preso in sede regionale ed appoggeranno il nostro candidato”.Dopo la perdita di Adria,: “E’ una questione a suo tempo volutamente rimandata a dopo il voto di inizio marzo, ma da allora, a parte qualche incontro per Acquevenete, non ci sono state occasioni per affrontare la cosa. Anche questa è in agenda di essere risolta entro fine mese”.