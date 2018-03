Il nuovo presidente è Federico Meo

Il consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio del Veneto ha un nuovo presidente, il commercialista già membro del cda, Federico Meo

Rovigo – L’Assemblea degli azionisti riunitosi in seduta ordinaria, ha nominato Federico Meo, nuovo presidente del consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio del Veneto, in sostituzione di Gilberto Muraro dimessosi per motivi personali.

Meo, 67 anni, padovano, laurea in Economia e commercio presso l’Università degli Studi di Venezia Ca’ Foscari, è iscritto all’albo dei dottori commercialisti del Circondario del Tribunale di Padova. E’ stato consulente di numerose società di capitali, componente del consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti di Padova, membro dei colleghi sindacali di Cassa di Risparmio del Veneto e di Carraro Spa, da marzo 2016 membro del consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio del Veneto.

Oltre al presidente, il consiglio risulta così composto: Barbara Donadon, Margherita Gabrielli, Francesca Libanori, Federico Meo, Pietro Mario Nardi, Fabio Ortolan, Bruno Piazzola e Renzo Simonato, direttore generale Cassa di Risparmio del Veneto e direttore regionale Intesa Sanpaolo.