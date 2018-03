Per la risoluzione Baldetti convocata anche la minoranza 

Dopo la riunione di maggioranza del 19 marzo ecco arriva anche la convocazione della minoranza per la presentazione di informazioni sulla risoluzione Baldetti. Comunque andrà saranno i rodigini a pagare le inadempienze di altri



Rovigo - Paolo Avezzù, presidente del consiglio, convoca tutti i consiglieri di opposizione a Palazzo Nodari. E’ stata convocata anche la minoranza consiliare in sala gruppi, dopo la riunione di maggioranza, per la presentazione delle delibere per quella che viene chiamata con toni trionfalistici la “risoluzione del caso Baldetti”.

Avezzù la definisce “una riunione di informazione” che precede il consiglio comunale che sarà convocato sabato 24 marzo. A dare le informazioni saranno il legale del Comune, l’avvocato Ferruccio Lembo, e l’amministratore unico di Asm spa, Alessandro Duò.

Piuttosto stupito dalla convocazione dei consiglieri di minoranza è Ivaldo Vernelli del Movimento 5 stelle: “E’ una convocazione irrituale, mi chiedo come mai non sia stata prevista la riunione della commissione ad hoc prima del consiglio, come prevede il regolamento”. Dopo l’osservazione del consigliere arriva anche la convocazione della commissione consigliare. La novità della convocazione della riunione di minoranza, potrebbe far pensare che la maggioranza non abbia i numeri, tanto da dover “pescare” il consenso anche dei consiglieri di opposizione. Un’altra ipotesi potrebbe essere che si stia cercando di fornire “scuse” ai consiglieri di minoranza per uscire dalla logica di voto di contrapposizione alla maggioranza, e l’illustrazione di Lembo e Duò potrebbe essere la scintilla della operazione.

La chiusura della vicenda Baldetti è prevista versando nelle casse di Veneto Nuoto 2,3 milioni di euro per chiudere, si dice, per sempre, la questione che vedrebbe il Comune chiamato ad intervenire in surroga di Veneto Nuoto nel finanziamento concesso da Unipol per realizzare il Polo natatorio. L’intervento in surroga è espressamente previsto dalla clausola della surroga prevista nella convenzione del project financing firmato nel 2006 dall'allora sindaco Paolo Avezzù. Anche se, l'accordo, prevederebbe il versamento dei 2,3 milioni di euro a Veneto Nuoto e non alla banca (LEGGI ARTICOLO).

Era già stato rinviato a dopo le elezioni del 4 marzo il consiglio comunale che avrebbe dovuto votare due delibere ad hoc sul Polo Natatorio (LEGGI ARTICOLO) . La prima doveva essere una maxi variazione di bilancio visto che, come sottolineato dal consigliere Ivaldo Vernelli, nel previsionale la questione Baldetti sembrava essere scomparsa (LEGGI ARTICOLO) ed ora l'amministrazione che contava di pagare Veneto Nuoto con i soldi dell'avanzo non potrà farlo fino a maggio, momento del bilancio consuntivo. E' dunque costretta a trovare i soldi tra i capitoli di bilancio già stanziati. La seconda delibera, invece doveva essere quella della vera e propria ipotesi conciliativa che vedrebbe il Comune pagare a Veneto Nuoto 2,3 milioni di euro, chiudere il Lodo, cancellare la clausola della surroga e riprendersi la parte di area dell'ex piscina Baldetti non utilizzata per realizzare il supermercato.