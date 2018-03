Gioco finale e chiusura in bellezza 

L’orienteering è uno sport molto entusiasmante non solo a livello fisico-motorio ma anche per la sua multidisciplinarietà. I ragazzi della scuola sono stati inizialmente coinvolti in un momento teorico introduttivo sulla disciplina e su alcuni elementi generali che la caratterizzano, per poi cimentarsi in palestra in diverse prove di orientamento a piccoli gruppi e singolarmente.

Rovigo - Si è svolto sabato 17 marzo presso il plesso Riccoboni un incontro di orienteering rivolto a tutte le classi terze; l’appuntamento organizzato dagli insegnanti di educazione fisica Ravarotto e Basso, con Eugenio Trevisan, dirigente della federazione italiana sport e orientamento (Fiso) del Veneto, è stato pensato come giornata dello sport dedicato agli alunni delle classi 3°A, 3° B e 3° C. L’orienteering è uno sport molto entusiasmante non solo a livello fisico-motorio ma anche per la sua multidisciplinarietà; consiste nell'effettuare un percorso predefinito segnato in una cartina topografica molto dettagliata a scala ridotta caratterizzato da punti di controllo chiamati "lanterne" e con l'aiuto di una bussola.

Solitamente si svolge nei boschi, ma possono essere utilizzati gli ambienti naturali in generale (alle volte si gareggia nei centri storici delle grandi città). La disciplina si presta ad essere apprezzata e utilizzata a livello scolastico e didattico per incentivare lavori di gruppo, riflessioni sull’orientamento, valutazioni sui percorsi più veloci, sulle scelte da fare per raggiungere nel minor tempo possibile un punto di controllo e sulla lettura dei dati su una cartina-mappa. I ragazzi della scuola sono stati inizialmente coinvolti in un momento teorico introduttivo sulla disciplina e su alcuni elementi generali che la caratterizzano, per poi cimentarsi in palestra in diverse prove di orientamento a piccoli gruppi e singolarmente. Il tecnico chiamato per gestire l’incontro aveva già preparato la palestra con cinesini numerati e cartine di varia difficoltà con contrassegnati diversi percorsi da effettuare orientando la mappa riconoscendo come punto cardinale fisso il nord; erano state appostate le lanterne (con il punzone e con il moderno metodo di rilevamento attraverso il chip elettronico) in vari punti della palestra ma anche in spogliatoi e altre stanze del piano terra, tutti riportati poi nelle cartine consegnate ai ragazzi per il loro percorso di orientamento. Al termine un gioco finale molto coinvolgente ha chiuso in bellezza la giornata dello sport per i ragazzi delle classi terze.