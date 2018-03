Gli atleti della nostra Regione pronti a giocarsi il titolo 

Prenderà il via sabato 24 marzo la 57esima edizione del Torneo delle Regioni di Calcio a 11, storica manifestazione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti che quest'anno si svolgerà in Abruzzo. Quattro le categorie in gara: Juniores, U23 Femminile, Allievi e Giovanissimi.

Il CR Veneto, primatista nell'albo d'oro della competizione, parteciperà alla kermesse con tutte e quattro le proprie Rappresentative, che saranno alloggiate presso l'Hotel Abruzzo Marina di Silvi Marina, provincia di Teramo. Gli Juniores di Albino Pillon, gli Allievi di Giorgio Molon e i Giovanissimi di Valter Bedin sono inseriti nel girone C e affronteranno – nell'ordine – Emilia Romagna (sabato 24 marzo), Molise (domenica 25) e Piemonte-Valle d'Aosta (lunedì 26). Anche l'U23 Femminile di Maurizio Semenzato si trova nel girone C, dove se la vedrà con Emilia Romagna (sabato 24) e Piemonte-Valle d'Aosta (lunedì 26).

Nella prima fase del torneo, gli orari d'inizio delle partite saranno i seguenti: ore 10 Giovanissimi, ore 11.30 Allievi, ore 14.30 U23 Femminile, ore 16 Juniores. Conclusi i gironi eliminatori, previsto un giorno di riposo (martedì 27), mentre mercoledì 28 scatteranno i quarti di finale con dei nuovi orari di gara: Giovanissimi alle ore 11, Allievi e U23 Femminile alle ore 14.30 (due quarti del Femminile si giocheranno alle ore 16.30), Juniores alle ore 16.30. Giovedì 29 in programma le semifinali (immutati gli orari), venerdì 30 allo Stadio Bonolis di Teramo le finali Giovanissimi (ore 14.30) e Allievi (ore 16.30), sabato 31 all'Acquasanta de L'Aquila le finali U23 Femminile (ore 11.30) e Juniores (ore 14.30).



57° Torneo delle Regioni

Il Calendario Della Fase A Gironi

(tra parentesi località/impianto di gioco e provincia)

Sabato 24 marzo

ore 10: Emilia Romagna-Veneto Giovanissimi (Poggio degli Ulivi, Pescara)

ore 11.30: Emilia Romagna-Veneto Allievi (Poggio degli Ulivi, Pescara)

ore 14.30: Veneto-Emilia Romagna U23 Femminile (Cepagatti, Pescara)

ore 16: Emilia Romagna-Veneto Juniores (Poggio degli Ulivi, Pescara)

Domenica 25 marzo

ore 10: Veneto-Molise Giovanissimi (Giulianova Castrum, Teramo)

ore 11.30: Veneto-Molise Allievi (Giulianova Castrum, Teramo)

ore 16: Veneto-Molise Juniores (Cepagatti, Pescara)

Lunedì 26 marzo

ore 10: Piemonte/Valle d'Aosta-Veneto Giovanissimi (Pescara Zanni)

ore 11.30: Piemonte/Valle d'Aosta-Veneto Allievi (Pescara Zanni)

ore 14.30: Piemonte/Valle d'Aosta-Veneto U23 Femminile (Controguerra, Teramo)

ore 16: Piemonte/Valle d'Aosta-Veneto Juniores (Città Sant'Angelo, Pescara)