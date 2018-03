La palla ovale in tv

Zebre in diretta alle 20.35 locali (21.35 italiane di venerdì 23 marzo) su eurosport player. Sabato 24 marzo aprirà la giornata la trasferta della Benetton Treviso in Sudafrica contro i Southern Kings, (ore 15 italiane), alla stessa ora su therugbychannel.it tutto il campionato italiano

Roma – Guinness Pro 14 e il Campionato Italiano di Eccellenza andranno ad affollare il palinsesto rugbistico nel primo weekend post NatWest 6 Nazioni.

Si parte nella serata di venerdì con le Zebre che nel diciottesimo turno di campionato faranno visita alla capolista Glasgow Warriors, match che verrà trasmesso in diretta alle 20.35 locali (21.35 italiane) su eurosport player.

Sabato 24 marzo aprirà la giornata la trasferta della Benetton Treviso in Sudafrica contro i Southern Kings, ultima in classifica nella Conference B, partita che eurosport player trasmetterà in diretta alle 15 italiane.

Sempre alle 15 andrà in scena la sedicesima giornata (terzultima) del Campionato Italiano di Eccellenza. Bagarre in vetta con lo scontro al vertice tra Rovigo e Calvisano, remake delle scorse sfide Scudetto, divise in classifica da un solo punto. Ne potrebbe approfittare il Petrarca Padova che, tra le mura amiche, affronterà il Lafert San Donà nel derby veneto con la squadra di coach Ansell che con un risultato positivo potrebbe consolidare il proprio quarto posto. Fiamme Oro e Rugby Viadana 1970 proveranno a tenere aperte le proprie chance play-off affrontando rispettivamente Medicei e Conad Reggio. Chiude la giornata lo scontro in coda tra Mogliano e Lazio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta in simulcast su therugbychannel.it e sull’app ufficiale FIR.

Guinness Pro 14 – XVIII giornata – 23.03.2018 – ore 21.35 (ITA) – diretta eurosport player

Glasgow Warriors v Zebre Rugby

Guinness Pro 14 – XVIII giornata – 24.03.2018 – ore 15 (ITA) – diretta eurosport player

Southern Kings v Benetton Treviso

Eccellenza – XVI giornata – 24.03.2018 – ore 15

diretta therugbychannel.it e app FIR

Patarò Calvisano v FEMI-CZ Rovigo

Petrarca Padova v Lafert San Donà

Fiamme Oro Rugby v Toscana Aeroporti I Medicei

Conad Reggio v Rugby Viadana 1970

Mogliano Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927