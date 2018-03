Partono i lavori per ospitare 50 anziani in più

Fiesso Umbertiano (Ro) - La volontà dell’amministrazione comunale di Fiesso Umbertiano, guidata dal primo cittadino Luigia Modonesi, ha prevalso sui tanti no, le accuse, le opposizioni, il ricorso al tar ed oggi sabato 24 marzo ha visto la concretizzazione di un sogno iniziato sette anni fa.E’ statoche consentirà di moltiplicare l’attuale capienza conper anziani non autosufficienti, in regime di accreditamento con l’Ulss 5 e la Regione del Veneto. Questi sono stati collocati su tre piani, con un immobile direttamente collegato a quello già esistente.In prima fila alla cerimonia il sindaco Luigia Modonesi e la sua squadra di lavoro oltre che Pierantonio Pavanello, vescovo della diocesi di Adria e Rovigo, il quale ha benedetto il cantiere, già ad un ottimo punto di realizzazione.che sono in fase di realizzazione da parte della ditta che, terminati, riceverà in cambio la gestione trentennale della struttura.