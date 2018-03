Voci soliste dell’Accademia della Scala nello Stabat mater 

Uno dei lavori più amati di Rossini, lo Stabat Mater, verrà suonato dall’orchestra di Padova e del Veneto con il coro del Friuli Venezia Giulia e le Voci soliste dell’Accademia del Teatro alla Scala in prossimità della Pasqua



Fratta Polesine (Ro) - L’orchestra di Padova e del Veneto rende omaggio al compositore italiano Gioachino Rossini, in occasione dei 150 anni dalla sua morte, eseguendo una delle sue opere più celebri in prossimità della Pasqua: lo Stabat Mater, nella versione per soli, coro e orchestra martedì 27 marzo 2018, ore 21, nella chiesa parrocchiale di Fratta Polesine.

Si esibiranno, insieme con il coro del Friuli Venezia Giulia preparato da Cristiano Dell’Oste, le Voci soliste dell’Accademia del Teatro alla Scala: il soprano bellunese Chiara Isotton, il mezzosoprano tedesco Mareike Jankowski, il tenore sudcoreano Sehoon Moon ed il basso sudcoreano Dongho Kim.

L’Orchestra di Padova e Veneto e il Coro del Friuli Venezia Giulia saranno diretti da Filippo Maria Bressan, considerato “uno dei più innovativi e interessanti direttori della nuova scuola italiana”, sia nel repertorio operistico che in quello sinfonico-corale e barocco.

Lo Stabat Mater per soli, coro e orchestra è uno dei lavori più amati di Rossini e i commenti della critica furono addirittura enfatici fin all’esordio di questa composizione originale e molto varia. Oltre a proporre un recupero delle tradizioni polifoniche italiane da Palestrina a Pergolesi, presenta, nella scrittura vocale e nella raffinata orchestrazione, elementi chiave dello stile operistico del Rossini più maturo.

Fu questo contrasto fra religiosità e teatralità nella musica dello Stabat Materche procurarono all’autore accuse di eccessiva e profana 'teatralità’ ma anche molti consensi e un successo costante. La composizione risale al periodo di poco successivo al Guglielmo Tell: l’alto prelato madrileno Don Francisco Fernandez de Varela glielo commissionò nel 1831 durante un soggiorno spagnolo del pesarese, ma Rossini scrisse, in questo frangente, solo sei movimenti, affidando i rimanenti all’amico Giuseppe Tadolini. In questa forma ibrida, lo Stabat Mater venne eseguito per la prima volta nel 1833 nel capoluogo spagnolo.

Solo otto anni dopo, per questioni di diritti d’autore, Rossini riprese in mano la partitura, la revisionò e la completò componendo gli ultimi quattro brani in sostituzione di quelli scritti da Tadolini. La prima esecuzione in questa versione originale rossiniana ebbe luogo al Théâtre Italien di Parigi il 7 gennaio 1842. Il successo fu grandioso e tra le tante esecuzioni, molto particolare e sentita fu quella di Bologna, avvenuta il 18 marzo 1842, per la direzione della quale Rossini chiamò l’amico Gaetano Donizetti.