Federico Marangon d’oro

Mestre (Ve) - Al memorial Andrea Rossato, manifestazione di judo giovanile giunta al sesto anno organizzata al Palasport Davide Ancillotto di Mestre dalla società Judo Kwai Mestre, in collaborazione con il comitato regionale della Fijlkam, quattro i giovanissimi atleti della Eurobody di Porto Viro che vi hanno partecipato conquistando al termine una medaglia d’oro.

A salire sul gradino più alto del podio è stato Federico Marangon nella categoria U13 – 55 kg. che in finale superava il portacolori della Judo Kodokan di Maserada Sul Piave aggiudicandosi anche il titolo di campione regionale esordienti A. Gli altri componenti la squadra non sono riusciti a salire sul podio ma hanno dimostrato carattere e perseveranza. Alice Sgobbi negli esordienti B – 44 kg. si è classificata al settimo posto, Tommaso Bonandin negli U15 – 46 kg si è piazzato al 9° posto e Alex Burgato negli U15 – 46 kg undicesimo.

Soddisfazioni per la società di Porto Viro anche nel settore senior nel trofeo Judo Kata di Villanova di Pordenone, manifestazione valevole per il Gran Prix Kata Judo 2018. Andrea Fregnan, campione del mondo Under 45, ha gareggiato con un nuovo Uke, Pietro Corciani della società Jawara di Verona, e, pur essendosi allenati assieme per sole due volte, sono riusciti a conquistare il primo posto superando le altre cinque coppie in gara e tra queste una formazione Tedesca ed una Austriaca.