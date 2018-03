"Le domeniche ecologiche fatte così sono inutili ed ipocrite"

Non sono solo le domeniche ecologiche a contribuire la qualità dell’ambiente ma servirebbe garantire un diverso modo di pianificare gli spazi urbani secondo Giorgia Businaro, consigliere comunale del Pd ed ex direttore di Legambiente Veneto, la quale sostiene che l’amministrazione non dimostra interessamento alle tematiche ambientali



Rovigo - “Dopo il fallimento dell’11 febbraio, il Comune ci riprova con la seconda domenica di blocco del traffico”. Giorgia Businaro, consigliere comuanle di Rovigo, auspica che “considerata la pessima figura fatta poco più di un mese fa” (LEGGI ARTICOLO) si faccia maggiore attenzione al rispetto dei divieti di transito.

“L’eventuale successo di questa giornata di chiusura del centro storico quale vantaggio porterà? Per una volta, sono totalmente d’accordo con il Sindaco Bergamin che, per primo, aveva definito la sua stessa ordinanza ‘ipocrita e inutile’. - afferma Businaro - Da molto tempo sollecito l’amministrazione comunale sul tema della qualità dell’aria e della salute dei cittadini, prima come direttore regionale di Legambiente e poi come consigliere comunale. E’ del 27 ottobre scorso la mia interrogazione sul tema all’allora assessore all’Ambiente Ezio Conchi e al Sindaco. L’avvocato Conchi, come è noto, è stato cacciato e la delega all’ambiente è stata trasferita a Federica Moretti. Né da lei, né dal Sindaco, massima autorità sanitaria cittadina, ho ricevuto risposta alle mie domande”.

“Come ho già più volte affermato, le giornate ecologiche sono meglio di niente. - afferma Businaro - Potrebbero essere occasioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale, se solo l’amministrazione comunale avesse una vaga idea di cosa questo significhi. Giornate come quella di domenica 25 o quella dell’11 febbraio, con la sola ordinanza di chiusura temporanea del centro sono, come dice lo stesso sindaco, iniziative inutili ed ipocrite”.

Businaro fa presente come da anni tenti di spiegare a questa amministrazione e alle precedenti le stesse cose: “ciò che serve davvero è un pacchetto di interventi politici e strutturali che, pur dovendo necessariamente essere coordinati su vasta scala, possono avere solida base a livello comunale. - commenta - Gli aspetti su cui l’amministrazione comunale può e deve intervenire sono molteplici ma occorre necessariamente uscire dalla logica dell’emergenza e garantire un diverso modo di pianificare gli spazi urbani, ripensando completamente la città e mettendo al centro dell’attenzione la qualità dell’aria, la riduzione di consumi ed emissioni, l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici”.

“Questa è la sfida a cui gli amministratori locali sono chiamati. L’amministrazione Bergamin ha dimostrato di non saperla cogliere - conclude -. Mancanza di interesse per le tematiche ambientali o palese incapacità? Poco importa. L’aspetto fondamentale è che, anche per questa carenza, sono i cittadini a pagare. In questo caso, con la loro salute”.