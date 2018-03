Accordo di microcredito per i progetti degli artigiani 

Marco Marcello, presidente di Confartigianato Polesine, annuncia uno strumento finanziario per sostenere le nuove imprese

Rovigo - Confartigianato Veneto e UniCredit hanno sottoscritto venerdì 23 marzo 2018 presso Unicredit Spa, un accordo di collaborazione per avviare un programma di sostegno alle microimprese attraverso lo strumento del Microcredito.

Parallelamente i vertici delle sette associazioni e unioni provinciali, tra cui anche il presidente di Confartigianato Polesine, Marco Marcello, hanno siglato le convenzioni che rendono operativa la partnership.

"Con questo nuovo ed innovativo tassello, prosegue con segno positivo la collaborazione fra Confartigianato e UniCredit. Una sinergia proficua, che si traduce in strumenti e interventi a supporto di tutto il mondo artigianato del nostro territorio, con un occhio particolare alle nuove imprese che sono il futuro di questa regione". Queste le parole di Marco Marcello, dopo aver chiuso l’intesa. “Abbiamo sì un nuovo strumento finanziario - ha proseguito - ma non solo. Nell’intesa è esplicitata la funzione di valutazione del progetto imprenditoriale ed il suo monitoraggio da parte delle nostre organizzazioni. Tre righe che elevano il progetto a strumento di crescita e formazione aziendale. Le aziende devono infatti creare stabilità finanziaria nel tempo prima di fare utili”.

Confartigianato veneto, selezionata da UniCredit come partner del programma di Microcredito, valuterà le caratteristiche del progetto per cui viene richiesto supporto finanziario e la sua sostenibilità e, in caso di valutazione positiva, predisporrà una relazione propedeutica all’apertura della pratica con la banca.

L’accordo di collaborazione assegna a Confartigianato, prosegue il presidente Marcello, anche l’esecuzione di alcuni servizi ausiliari, quali il supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto, l’individuazione e diagnosi di eventuali criticità del progetto finanziato e la redazione del business case.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro della “Social Impact Banking”, il programma lanciato da UniCredit con l’obiettivo di promuovere attività con un “impatto sociale positivo”, attraverso un percorso di sostegno finanziario e accompagnamento verso l’autonomia per categorie con difficoltà di accesso al credito, ma che risultano meritevoli e che puntano alla generazione di opportunità di nuova occupazione. Il programma prevede, conclude il presidente di Confartigianato Polesine, tra l’altro, la concessione di prestiti sino ad un massimo di 25.000 euro, garantiti sino all’80% dal fondo di garanzia per le PMI, finalizzati all’acquisto di beni e servizi, al pagamento di retribuzioni ai dipendenti, al sostegno dei costi per corsi di formazione.