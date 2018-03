Dal 1 maggio Bancadria gestirà la cassa del Comune 

Adria (Ro) - Dal 1 maggio prossimo la tesoreria del comune di Adria per i prossimi quattro anni, fino al 2022, avrà una nuova gestione. Si tratta di Banca Adria in Ati con Cassa centrale banca che si è aggiudicata dalla commissione l’affidamento del servizio. L’affidamento definitivo del servizio è stato firmato il 21 marzo scorso. Ma la proroga tecnica, disposta ad Unicredit spa, sarebbe dovuta durare fino al 30 giugno 2018, invece vista la comunicazione informale di Unicredit di non essere più in grado di garantire ila servizio di cassa presso la filiale di Adria, la determina formata dal settore finanziario del Comune di Adria ha ridotto la stessa di due mesi.L’aggiudicazione della gara era avvenuta ancora il 12 gennaio scorso. Dopo aver infatti presentato manifestazione di interesse assieme a Cassa di risparmio del Veneto e Monte dei maschi di Siena,L’unico concorrente ha presentato due istanze: da Banca Adria e Cassa centrale Banca che in caso di aggiudicazione si impegnavano alla costituzione di una raggruppamento temporaneo di imprese.Dal verbale di gara emerge che constatata la regolarità formale la commissione, presieduta dal segretario comunale Ernesto Boniolo, ha approvato l’offerta tecnica; quella economica, che doveva indicare. Questo valore però è stato considerato dalla commissione controbilanciato dall’offerta tecnica, risultata economicamente vantaggiosa, e pertanto il servizio di tesoreria è stato aggiudicato a Banca Adria e cassa centrale.