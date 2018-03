Il museo del Risorgimento si allarga nel sottotetto 

Lendinara (Ro) - Si è costituito. A tenere a battesimo al neonato comitato di Rovigo dell’Istituto per la storia del Risorgimento Italiano il 23 marzo c’eraAll’inizio dell'incontro il sindaco Luigi Viaro ha ricordato con entusiasmo l’attenzione della città di Lendinara verso il Risorgimento, avendo recepito le istanze per la. “Lendinara – aggiunge il sindaco – sarà al fianco del gruppo di lavoro perché il museo del Risorgimento non rimanga patrimonio solo locale, ma entri in una rete provinciale: vogliamo essere un segmento importante che serva a un disegno unitario di valorizzazione della storia del nostro territorio. Se non ci mettiamo insieme – ha concluso rivolgendosi al collega rodigino Massimo Bergamin – come Polesine saremo perdenti su tutte le sedi”.L’occasione si è presentata nel museo del Risorgimento polesano alla Cittadella della cultura di Lendinara, l’unica realtà polesana a ospitare una mostra organica di foto, documenti e cimeli riguardanti il periodo della costituzione dello Stato nazionale. Durante l’incontro sono stati illustrati i quattro volumi di “Itinerari 1866, luoghi, eventi e protagonisti del Risorgimento” nelle province di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia, Vicenza e Treviso. Essi formano una collana di guide storico-turistiche ideate in occasione del 150° anniversario dell’annessione del Veneto al Regno d’Italia dall’Istituto veneziano della Storia della Resistenza e della società contemporanea. A illustrarne i contenuti è stata Liana Isipato dell’Iveser, l'Istituto che ha realizzato collana Itinerari 1866 ideata a portata avanti da Luciana Granzotto.“Nessun grande paese può competere nel mondo di oggi - ha detto Checchia - senza la cura e la valorizzazione della propria identità e delle proprie origini. Noi abbiamo una pagina straordinaria come il Risorgimento. L’azione del comitato sul territorio, insieme alle tutte le altre componenti polesane, è degna di ammirazione. Il Risorgimento rischia di essere una pagina sacrificata. Bisogna aiutare a colmare questa dimenticanza per le origini della nostra memoria collettiva”.Il supporto ai progetti del Comitato e al Museo è stato ribadito da Fausto Merchiori, che ha sottolineato l’impegno della Fondazione Cariparo a trasmettere e partecipare in rete le conoscenze sul territorio evitando che i musei pur ricchi rimangano patrimonio di pochi, bensì trasmettendo i valori del Risorgimento in Polesine in maniera unitaria e “non nella solitudine della frammentazione”.A sua volta Luigi Contegiacomo, presidente del Comitato polesano dell’istituto per la storia del Risorgimento, ha rilevato come sia essenziale mantenere la memoria del periodo nel Polesine, che fu ben più lungo di quanto molti storici non abbiano rilevato.“nonostante Rovigo sia stata una culla del Risorgimento con oltre 400 patrioti partecipanti alle guerre di liberazione, si è rivelata piuttosto disattenta alle ricorrenze del 1866”. Collaborare e far rete è importante anche con le province limitrofe e si ragionerà in questo senso con i comitati di Venezia, Padova, Verona, Mantova e Ferrara.In conclusione Nicola Gasparetto ha anticipato i progetti per il museo nel biennio 2018/19:; l’affiancamento all’esposizione dei cimeli una sala dedicata al Polesine nel Risorgimento e una sala con i testi e gli strumenti interattivi per raccontare il dibattito avvenuto nell’Italia dell’epoca con le varie anime, monarchica, repubblicana e federalista.