800 sacche di sangue in meno, si cercano nuovi donatori 

Rovigo - Riunite tutte leprovinciale Rovigo, che si tenuta il 24 marzo presso il centro informazione Enel di Polesine Camerini, ospiti della comunale di Porto Tolle.Dopo l’accoglienza da parte del presidente locale Arnaldo Gabrielli, Barbara Garbellini presidente di Avis provinciale ha dato l’avvio ai lavori alla presenza di Roberto Sartori vice presidente vicario regionale Veneto.Nella propria relazione, presentata ai delegati e ai presidenti polesani e di Boara Pisani, Garbellini ha affermato che le è stata data la possibilità di rappresentare un’associazione grande e importante, grazie anche alla collaborazione ed al rapporto di fiducia reciproca che si è creato con tutti i componenti del consiglio provinciale ed i rappresentanti delle Avis territoriali.Il suo primo pensiero è stato dedicato a tutti i volontari che operano in Avis provinciale, con riconoscenza ai volontari del ristoro, nonché al gruppo giovani, quest'ultimo composto da una ventina di ragazzi definiti capaci e responsabili oltre che amici affiatati; grazie a loro è continuatal’ed in qualche scuola superiore, della provincia, e l'animazione della manifestazione delle tre serate del tour “Dai donate con noi facciamo i bravis” dedicate alla promozione del dono, organizzata assieme ad Aido provinciale.Fra le varie attività menzionate, la presidente si è soffermata anche sulla collaborazione. Ha, altresì, mantenuto un dialogo costruttivo con il dipartimento trasfusionale dell’Ulss5 Polesana, evidenziando una proficua collaborazione con il dottor Chiavilli tesa sempre a garantire la massima attenzione ai donatori definiti “patrimonio indispensabile della salute pubblica”; assieme alla direzione generale e alla Fidas polesana, inoltre, si è raggiunto l’obiettivo di usare una voce comune per sensibilizzare al dono, per dare le corrette informazioni e per combattere le eventuali emergenze.Presentando i numeri che hanno caratterizzato lo scorso anno i donatori iscritti sono stati 642, le donazioni di sangue intero 15.505, 2.168 di plasma e 44 di multicomponenti; i soci al 31 dicembre erano 10.506 di cui 10.184 i donatori effettivi.un trend non solo a livello polesano ma riscontrato in tutto il Veneto;nonchè per le tempistiche cambiate riguardanti l’utilizzo di farmaci.Alla luce di questo fenomeno, ha dichiarato Garbellini, nel 2018, per riuscire a garantire sempre la cura di chi ha bisogno., di aggiornamento ed innovazione dell’ufficio unico di chiamata e di prevenzione con particolare attenzione alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.A livello di coordinamento sono previste unaappartenenti alla provinciale di Rovigo, al fine di tenere continuamente informati i dirigenti territoriali, nonché monitorare insieme la situazione donazionale, gli interventi proposti e le eventuali difficoltà riscontrate.Sartori si è complimentato per l’operato svolto ed ha dato conferma ai propositi emersi in assemblea, soprattutto alla necessità di informare e promuovere in vista anche del calo demografico che potrebbe influire negativamente sull’andamento delle iscrizioni.