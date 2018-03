Finalmente ritorna la luce

Con due solo due gare al termine del campionato ed una che verrà recuperata questo venerdì il Nuovo Basket Rovigo può ancora sperare in un posto a i playoff, per provare ad onorare una stagione che nel corso del 2018 ha subìto un periodo davvero nero, tra infortuni e sconfitte a tratti immeritate.

Rovigo - Si conclude finalmente la serie di insuccessi per il Nuovo Basket Rovigo, che riesce a vedere nuovamente la luce grazie alla vittoria con il Noventa. Una buona prova di forza per i ragazzi di coach Lucchin che escono dal momento buio dimostrando una solidità ritrovata ed anche un pizzico di fortuna.

Turnover come sempre ristretto per il coach Lucchin a causa dei vari infortuni ed assenze, le più recenti sono quelle di Carturan a causa di una caviglia slogata e Lucchin, ancora in recupero della forma. Si rivede il capitano Diagne che nel corso della gara offrirà un ottimo contributo.

Tutti i giocatori vengono preparati al meglio grazie al supporto del Centro Attività Motorie e sono pronti a scendere in campo per la palla a due. Il primo quarto parte forte, di fronte ai rodigini il Noventa non vuole perdere punti essendo in piena corsa per i playoff, occupando il quarto posto in campionato. Duellando i padroni di casa chiudono il primo periodo in vantaggio per 16-14, dimostrandosi all’altezza della sfida. Il problema principale delle ultime sconfitte è stato purtroppo l’altalenanza delle prestazioni nel corso della partita, e con il secondo quarto questa debolezza viene nuovamente a galla. I rossoblù appaiono più impallati dell’inizio e si fanno battere più facilmente dal giro palla avversario, subendo un parziale di 9-14 e andando a riposo sul 25-28.

C’è voglia di rivalsa per le troppe occasioni perse nel corso delle ultime gare e coach Lucchin sembra toccare le corde giuste nell’intervallo. Diagne sotto canestro si fa sentire in più occasioni ed inizia a mettere punti a referto, passando il testimone a Demartini quando necessario. I due combineranno per un totale di 23 punti ed il terzo quarto vede il Nuovo Basket Rovigo prendere il volo, portandosi sul 46-38, in attesa degli ultimi dieci minuti di gioco.

Ultimo quarto di puro cuore per i rossoblù, il Palazzetto spinge i suoi come sa fare nei momenti di bisogno. Un po’ di nervosismo porta entrambe le squadre a commettere molti errori in fase di realizzazione ed una buona difesa fa il resto. Il Noventa sembra non averne più e viene costretto a soli 4 punti nell’ultimo periodo, permettendo così alle pantere di chiudere il risultato sul 54-42, cancellando una volta per tutte la pesante serie di sconfitte che stava diventando pressante per la classifica e il morale.

Basket Promozione Maschile Veneto

11a giornata di ritorno

Risultati 23 marzo 2018

Nuovo Basket Rovigo - Noventa 54-42

Selvazzano - Virtus Cave 75-56

Basket Patavium - Pro Pace CRM Mortise 69-75

USMI - Due Stelle Brugine 54-40

Bagnolo di Po - CUS Padova 42-91

S. Elena - Piovese 49-59

Frogs - Fulgor San Bellino 58-64

Classifica

USMI 40

Cus Padova 38

Selvazzano 32

Noventa 30

Piovese 30

I Frogs 28

Virtus Cave 28

Nuovo Basket Rovigo 20

Fulgor San Bellino 20

Pro Pace CRM Mortise 2

Due Stelle Brugine 12

Basket Patavium 12

S. Elena 12

Bagnolo di Po 12