L’artista che forgia il bronzo e che impreziosisce le piazze 

Adria (Ro) - Le guardie d’onore alle reali tombe del Pantheon e l’Anioc, associazione nazionale Insigniti Ordini Cavallereschi, di Adria e Rovigo si sono incontrate per condividere una cena presso un ristorante di Cavarzere, venerdì 23 marzo. La partecipazione è stata numerosa tra gruppi di affiliati ed amici.E' stata una serata dedicata all’amicizia fra Anioc e guardie d’onore ed: ”Artista di grande espressività drammatica sia per la tecnica che sorge dalla materia, sia per frutto di forti stati d’animo”. Ecco l’elenco di alcune opere dell’artista: Monumento Equestre in piazza A. Mario ad Adria, la fiamma della caserma dei Carabinieri ad Adria, Il busto di Papa Francesco consegnato a Sua Santità in udienza privata e donato dallo stesso Papa alla cattedrale di Adria, il busto del presidente Obama oggi in Usa. Lo stesso Obama ringraziò Lino Gialain con una lettera ufficiale.All’artista è stata consegnata una targa di riconoscimento alla sua attività e in particolare alle sue doti umane. Persona di grande generosità che ha utilizzato le sue capacità artistiche per donare alla comunità opere di pregio, negli anni la critica ha conferito a Lino Gialain numerosi riconoscimenti di prestigio. La sua spiritualità e le doti umane trasmesse ai materiali forgiati per restare testimonianza nel tempo.