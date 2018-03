Nuovo viale di cipressi per rispettare la zona cimitero 

30 cipressi sempre verdi sono stati piantati in via Beata Maria Chiara e sono il primo intervento dell’amministrazione comunale che ha voluto ridare una identità alla zona del cimitero di San Bortolo. Prossimamente si pensa anche di partecipare al bando della Fondazione Cariparo per sistemare la chiesa di Santa Maria dei sabbioni chiusa dal terremoto del 2012

Rovigo - Vuole ridare identità e tono alla zona del cimitero di San Bortolo l’amministrazione comunale di Rovigo.

Un primo passo è stato stato compiuto piantando 30 cipressi sempre verdi in via Beata Maria Chiara, la via davanti al cimitero e prossimamente si pensa anche di partecipare al bando della Fondazione Cariparo (LEGGI ARTICOLO) per sistemare la chiesa Santa Maria dei Sabbioni.

Per quanto riguarda i cipressi tutto è iniziato come spiega l’assessore ai lavori pubblici Antonio Saccardin “quando sono stati tagliati otto platani morti su via Amendola. Siccome il loro diametro superava i 40cm di circonferenza il numero di alberi come da regolamento sarebbe raddoppiato a 16. Questi però non si sarebbero più dovuti piantare in quella via in quanto le loro dimensioni non avrebbero consentito la corretta posizione con marciapiedi e case”.

Allora il Comune, che aveva la possibilità di piantarle in un’altra zona, ha scelto via Beata Maria Chiara: “oltre a questa richiesta abbiamo domandato se invece di averne 16 con lo svezzamento da parte di Veneto strade, di riceverne 30 con il servizio di svezzamento che sarebbe stato a carico del Comune con Asm. La richiesta è stata accolta positivamente”.

Per quanto riguarda la chiesa Saccardin specifica come sia nelle intenzioni dell’amministrazione sistemare l’edificio dal momento che si tratta del santuario più antico del Polesine che possiede anche al suo interno un organo particolare e che merita di essere ristrutturato in quanto dal terremoto di maggio del 2012 è rimasto inagibile.