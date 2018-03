Prime medaglie d’oro per i giovani polesani 

I tecnici Marco e Diego Bregantin con pazienza e determinazione hanno guidato gli atleti ad affrontare questa esperienza. Prossimo appuntamento la manifestazione “Festa di Primavera” che si svolgerà a Fratta Polesine il giorno 8 aprile, evento a cui parteciperà tutto il settore giovanile dell'associazione con sede a San Pio X (Ro).

Campagna Lupia (Ve) – Domenica 25 marzo si sono svolti i campionati Regionali Libertas di karate, competizione organizzata dalla Libertas ente di promozione del Coni.

La società di Rovigo si è messa in luce all'importante evento agonistico alla quale hanno partecipato più di 300 atleti e 40 società provenienti da tutto il Veneto. Marcello Targa sale il gradino più alto del podio nel kumite esordienti -50kg ottenendo così il suo primo oro.

Il podio della categoria esordienti femminile -42kg è dominata dagli atleti di Arte Del Movimento, Viola Pertoldi e Gioia Ghirardello si affrontano in finale, dove vince la prima per 7 a 3.

Il risultato finale: Oro per Viola Pertoldi e Argento per Gioia Ghirardello. Ottima prova anche per Giada Giuriolo, Anna Libanore e Michael Masiero che si fermano al quinto posto.