Al via le competizioni sulla sabbia, madrina d'eccezione Marta Menegatti

Marta Menegatti ha accettato anche quest’anno di fare da madrina al circuito Insand Cup: “Sono felicissima di appoggiare e supportare il progetto Insand Cup per il quinto anno consecutivo. Sono sicura che anche quest’anno sarà un successone. Un enorme in bocca al lupo a tutti gli atleti e le atlete e allo staff di Fipav Rovigo”.

Rovigo - Le date delle tappe Insand Cup sono due e sono state inserite alla fine della stagione pallavolistica per evitare sovraccarichi di impegni sportivi. Sabato 28 e domenica 29 aprile il primo appuntamento, mentre sabato 12 e domenica 13 maggio si giocherà la seconda tappa, gli impianti che ospiteranno Insand Cup sono quelli del Centro Campetti di via Roma a Canaro. Il Master finale si terrà all’interno del Mininbeach domenica 3 giugno. Ogni tappa si svolgerà in un weekend così strutturato: Under 17 maschile e femminile il sabato pomeriggio, Under 15 maschile e femminile la domenica mattina e Under 19 maschile e femminile la domenica pomeriggio. Le società sportive hanno tempo fino a martedì 3 aprile per iscriversi.

Il progetto giovanile del circuito è concentrato nella fascia d’età che coinvolge i nati dal 1999 e si distingue in tre categorie: Under 15 maschile e femminile per i nati dall’anno 2003, Under 17 maschile e femminile per i nati dall’anno 2001 e Under 19 maschile e femminile per i nati dall’anno 1999.

Coppa Veneto Beach: coinvolgerà le due coppie maschili e le due coppie femminili miglior classificate di ogni comitato territoriale ed è programmata da Fipav Veneto per il 22 e 23 giugno 2018 a Bibione. Parteciperanno alla Coppa le quattro coppie delle società sportive (due per il maschile e due per il femminile) migliori classificate al Master finale Insand Cup del 3 giugno, rappresentando Rovigo.

Trofeo delle province Beach volley: coinvolgerà le categorie Under 15 maschile e femminile di ogni comitato ed è programmato in data 22 e 23 giugno 2018 a Bibione in concomitanza con la Coppa Veneto Beach; parteciperanno al TdP Beach Volley per Fipav Rovigo quattro coppie, due per il maschile e due per il femminile, selezionate dallo staff tecnico.

“Sarà un’altra fantastica stagione all’insegna del beach volley - commenta Luca Pregnolato, commissario beach volley di Fipav Rovigo - giovanile grazie a Fipav Rovigo. Per la quinta stagione consecutiva sarà il circuito federale Insand Cup il punto di riferimento per gli under 15, 17 e 19 delle società sportive affiliate al comitato territoriale di Rovigo e per noi è una grande soddisfazione esserlo – prosegue Pregnolato - l’attività federale continuerà poi con le selezioni per formare le quattro coppie che ci rappresenteranno al Trofeo delle province del Veneto di beach volley”.